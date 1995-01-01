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    Перес: «Один из шести клубов АПЛ не был до конца убежден в проекте Суперлиги, и это передалось остальным»

    Президент «Реала» Флорентино Перес выразил мнение, что проект европейской Суперлиги не удалось реализовать из-за одного из английских клубов.

    «Думаю, один из шести клубов английской Премьер-лиги не был до конца убежден в проекте Суперлиги, и это передалось остальным», – сказал Перес.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2802

      absent32 21 минуту назад

      англичане молодцы. создатели этой великой игры и первого турника в мире не обязаны отходить от традиций и прогибаться над какой-то испанской выскочкой!!!

      1
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      Рейтинг: +12470

      KLIM777 1 час назад

      это коронавирус) какой же ты идиота кусок. Играли бы без английских клубов. С топ-клубов Милан))

      -1
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