Перес: «Один из шести клубов АПЛ не был до конца убежден в проекте Суперлиги, и это передалось остальным»

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил мнение, что проект европейской Суперлиги не удалось реализовать из-за одного из английских клубов.

«Думаю, один из шести клубов английской Премьер-лиги не был до конца убежден в проекте Суперлиги, и это передалось остальным», – сказал Перес.

Перес: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги»

Перес: «Невозможно купить Мбаппе и Холанда без Суперлиги»