Перес: «Один из шести клубов АПЛ не был до конца убежден в проекте Суперлиги, и это передалось остальным»

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил мнение, что проект европейской Суперлиги не удалось реализовать из-за одного из английских клубов.
«Думаю, один из шести клубов английской Премьер-лиги не был до конца убежден в проекте Суперлиги, и это передалось остальным», – сказал Перес.
- Первым о выходе из Суперлиги объявил «Манчестер Сити».
- Также АПЛ в турнире представляли «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
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Источник: Твиттер Фабрицио Романо