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    Перес: «Невозможно купить Мбаппе и Холанда без Суперлиги»

    Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что ни одному клубу не удастся приобрести летом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе или форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    «Невозможно купить Мбаппе и Холанда без Суперлиги. Это касается не только «Реала», но и любого другого клуба», – сказал Перес.

    • Каждый клуб-основатель Суперлиги в случае реализации проекта получил бы от 100 до 350 миллионов евро только за вступление в турнир.
    • Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро, Холанда – 110 миллионов.

    Перес: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12565

      Garrincha58 44 минуты назад

      Продай Азара Бензема или Варана и купишь Мбаппе или ты хочешь всех собрать в одной команде так не должно быть тогда какой смысл с вами соревноваться

      0
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      Рейтинг: +2026

      Алехсбургер. 1 час назад

      Там в Фиорентине перспективный мальчуган ,если что...

      1
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      Рейтинг: +20008

      bset 2 часа назад

      А как их ПСЖ и Боруссия купили тогда? Ааа, они наверное перспективных молодых игроков отслеживают и берут их на ранних этапах, а не отваливают мешок денег за состоявшихся звезд.

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      Рейтинг: +20008

      bset > bset 2 часа назад

      Ну и другой вопрос, зачем тебе игроки, которых ты не можешь потянуть? Развивай академию и расти своих звезд. Барселона не жалуется, что ей тяжело Месси купить - они Месси еще с академии воспитывали.

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