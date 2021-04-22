Перес: «Невозможно купить Мбаппе и Холанда без Суперлиги»

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что ни одному клубу не удастся приобрести летом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе или форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Невозможно купить Мбаппе и Холанда без Суперлиги. Это касается не только «Реала», но и любого другого клуба», – сказал Перес.

Каждый клуб-основатель Суперлиги в случае реализации проекта получил бы от 100 до 350 миллионов евро только за вступление в турнир.

Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро, Холанда – 110 миллионов.

Перес: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги»