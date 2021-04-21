Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гилерме, Баринов и Смолов – в старте «Локомотива». Дзагоев, Влашич и Эджуке выйдут у ЦСКА

Гилерме, Баринов и Смолов – в старте «Локомотива». Дзагоев, Влашич и Эджуке выйдут у ЦСКА

21 апреля 2021, 17:55
12

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 1/2 финала Кубка России.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Пабло, Чорлука, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Крыховяк, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Сильянов, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Ахметов, Марадишвили, Эджуке, Влашич, Рондон.

Запасные: Памазун, Тикнизян, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Кубок Локомотив ЦСКА
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dmitrimol
1619017663
Двойной Пабло - это сила!
Ответить
Skull_Boy
1619017771
Без обид ЦСКА, но тебе тут ничего не светит
Ответить
Mister_Tomsk
1619017844
2 пабло? что у вас курят редакторы?
Ответить
Алехсбургер.
1619020874
Дзага в старте. Что -то будет.
Ответить
LOKOfanatik19
1619020991
Классные формы, интересно будет смотреть, долбанный судья блеать.
Ответить
GoLenaStop
1619021291
Да, с цветом формы одежды начудили... Явно, никто никому ни в чём не хочет уступать. Ну вот и началось!!!
Ответить
САНЁК17
1619022236
Г(р)ондон тоже будет ирать?
Ответить
mamba9090909
1619026389
Локомотив можно поздравить с кубком.
Ответить
Arrow10
1619027281
Ну что можно сразу забыть про достойный футбол от ЦСКА как минимум на пару лет , а то и больше , руководству клуба вообще наплевать на команду.
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
1
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
3
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
15
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
31
Все новости
Все новости
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
26 августа
5
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
2
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
20 августа
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
20 августа
19
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
20 августа
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
19 августа
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
19 августа
18
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
19 августа
14
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
19 августа
5
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
19 августа
5
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19 августа
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
19 августа
57
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19 августа
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
19 августа
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19 августа
2
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
19 августа
39
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
19 августа
3
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
19 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+