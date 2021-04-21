Гилерме, Баринов и Смолов – в старте «Локомотива». Дзагоев, Влашич и Эджуке выйдут у ЦСКА

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 1/2 финала Кубка России.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Пабло, Чорлука, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Крыховяк, Смолов, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Сильянов, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Ахметов, Марадишвили, Эджуке, Влашич, Рондон.
Запасные: Памазун, Тикнизян, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.
- Начало матча – в 19:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Источник: сайт РПЛ