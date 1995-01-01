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    Гилерме, Баринов и Смолов – в старте «Локомотива». Дзагоев, Влашич и Эджуке выйдут у ЦСКА

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 1/2 финала Кубка России.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Пабло, Чорлука, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Крыховяк, Смолов, Камано.

    Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Сильянов, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Ахметов, Марадишвили, Эджуке, Влашич, Рондон.

    Запасные: Памазун, Тикнизян, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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