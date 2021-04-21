Чеферин: «Рад возвращению «Манчестер Сити» в европейскую футбольную семью»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение «Манчестер Сити» выйти из состава участников Суперлиги.

«Рад поприветствовать «Манчестер Сити», который возвращается в европейскую футбольную семью. Они показали, что достаточно умны.

«Сити» – ценный актив для футбола, и я рад, что работаю с ними для лучшего будущего», – цитирует Чеферина журналист Фабрицио Романо.