Чеферин: «Рад возвращению «Манчестер Сити» в европейскую футбольную семью»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение «Манчестер Сити» выйти из состава участников Суперлиги.
«Рад поприветствовать «Манчестер Сити», который возвращается в европейскую футбольную семью. Они показали, что достаточно умны.
«Сити» – ценный актив для футбола, и я рад, что работаю с ними для лучшего будущего», – цитирует Чеферина журналист Фабрицио Романо.
- Экстренное совещание по роспуску турнира началось в 00:30 по Москве.
- По информации BBC, «Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги.
- Также стало известно, что от участия в турнире намерен отказаться «Атлетико».
Источник: твиттер Фабрицио Романо