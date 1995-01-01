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    Чеферин: «Рад возвращению «Манчестер Сити» в европейскую футбольную семью»

    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение «Манчестер Сити» выйти из состава участников Суперлиги.

    «Рад поприветствовать «Манчестер Сити», который возвращается в европейскую футбольную семью. Они показали, что достаточно умны.

    «Сити» – ценный актив для футбола, и я рад, что работаю с ними для лучшего будущего», – цитирует Чеферина журналист Фабрицио Романо.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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