The Athletic: игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны участием клуба в Суперлиге

Футболисты «Манчестер Юнайтед» негативно восприняли новость об участии клуба в Суперлиге Европы.
Как сообщает The Athletic, игроки разочарованы тем, что их заранее не проинформировали о создании нового турнира.
Также футболисты недовольны, что с ними не обсуждалось это важное решение, которое может повлиять на их карьеры.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.
Источник: The Athletic