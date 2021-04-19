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    The Athletic: игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны участием клуба в Суперлиге

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» негативно восприняли новость об участии клуба в Суперлиге Европы.

    Как сообщает The Athletic, игроки разочарованы тем, что их заранее не проинформировали о создании нового турнира.

    Также футболисты недовольны, что с ними не обсуждалось это важное решение, которое может повлиять на их карьеры.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

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    Источник: The Athletic

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