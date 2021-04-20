The Athletic: игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны участием клуба в Суперлиге

Футболисты «Манчестер Юнайтед» негативно восприняли новость об участии клуба в Суперлиге Европы.

Как сообщает The Athletic, игроки разочарованы тем, что их заранее не проинформировали о создании нового турнира.

Также футболисты недовольны, что с ними не обсуждалось это важное решение, которое может повлиять на их карьеры.