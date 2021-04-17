ABC: игроки «Реала» откажутся от бонусов в случае победы в Примере или Лиге чемпионов

Футболисты «Реала» договорились, что откажутся от премиальных, предусмотренных за победу в Примере и Лиге чемпионов. Это позволит мадридцам сэкономить 30 миллионов евро.

На такую же меру пошли футболисты после победы в прошлом сезоне Примеры. Их поступок связан с кризисными явлениями вследствие пандемии коронавируса.