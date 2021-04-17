ABC: игроки «Реала» откажутся от бонусов в случае победы в Примере или Лиге чемпионов

Футболисты «Реала» договорились, что откажутся от премиальных, предусмотренных за победу в Примере и Лиге чемпионов. Это позволит мадридцам сэкономить 30 миллионов евро.
На такую же меру пошли футболисты после победы в прошлом сезоне Примеры. Их поступок связан с кризисными явлениями вследствие пандемии коронавируса.
- В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Челси».
- «Реал» идет в Примере 2-м.
- У «Реала» 3-й по стоимости состав в Примере (745,5 миллиона евро).
Источник: ABC
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