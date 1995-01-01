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    ABC: игроки «Реала» откажутся от бонусов в случае победы в Примере или Лиге чемпионов

    Футболисты «Реала» договорились, что откажутся от премиальных, предусмотренных за победу в Примере и Лиге чемпионов. Это позволит мадридцам сэкономить 30 миллионов евро.

    На такую же меру пошли футболисты после победы в прошлом сезоне Примеры. Их поступок связан с кризисными явлениями вследствие пандемии коронавируса.

    • В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Челси».
    • «Реал» идет в Примере 2-м.
    • У «Реала» 3-й по стоимости состав в Примере (745,5 миллиона евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 1,69 миллиона подписчиков.

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