Турция пыталась забрать Евро у Италии из-за слов премьера, назвавшего Эрдогана диктатором

Заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста сообщил, что Турция пыталась отобрать у страны право на проведение Евро-2020.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором.
«Произошла серия дипломатических недопониманий с Турцией, которая пыталась отобрать у нас Евро в ответ на заявления нашего премьера. Тем не менее, Евро пройдет в нашей стране», – цитирует Косту Calciomercato.
- Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
- Континентальное первенство перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Источник: Calciomercato