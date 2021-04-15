Турция пыталась забрать Евро у Италии из-за слов премьера, назвавшего Эрдогана диктатором

Заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста сообщил, что Турция пыталась отобрать у страны право на проведение Евро-2020.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором.

«Произошла серия дипломатических недопониманий с Турцией, которая пыталась отобрать у нас Евро в ответ на заявления нашего премьера. Тем не менее, Евро пройдет в нашей стране», – цитирует Косту Calciomercato.