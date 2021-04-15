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Зидан: «Мы оседлали ливерпульский ураган»

15 апреля 2021, 10:13
10

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

  • На «Энфилде» команды сыграли вничью (0:0).
  • В первой игре мадридцы дома победили со счетом 3:1.
  • В полуфинале ЛЧ команда Зидана встретится с «Челси».

«Мы понимали, что придeтся сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением.

Знали, что соперник начнeт очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше», – сказал Зидан.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Зидан Зинедин
Комментарии (10)
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neveldomha
1618479041
Зина, да не было там никакого урагана.
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FanatSerj
1618480431
Ураган то ураган, но там посмотри сколько и как они просрали все свои моменты в первом тайме, то этот ураган как будто из Кержаковых был )))
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Cules2013
1618486158
ураган был раньше, не в этом году у Ливерпуля
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Romio-xxx
1618488977
Учитывая какой сейчас Ливер,у нас есть все шансы пройти Реал,тем более Зидан так рад этому...
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lolita5kart
1618489048
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ySS
1618500008
Ураган в Ливерпуле был год назад, два. В этом году "кто в лес, кто по дрова"...
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Deleted user
1618536171
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