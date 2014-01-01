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    Зидан: «Мы оседлали ливерпульский ураган»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    • На «Энфилде» команды сыграли вничью (0:0).
    • В первой игре мадридцы дома победили со счетом 3:1.
    • В полуфинале ЛЧ команда Зидана встретится с «Челси».

    «Мы понимали, что придeтся сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением.

    Знали, что соперник начнeт очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше», – сказал Зидан.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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