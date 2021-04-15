Зидан: «Мы оседлали ливерпульский ураган»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

На «Энфилде» команды сыграли вничью (0:0).

В первой игре мадридцы дома победили со счетом 3:1.

В полуфинале ЛЧ команда Зидана встретится с «Челси».

«Мы понимали, что придeтся сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением.

Знали, что соперник начнeт очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше», – сказал Зидан.