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Россия сыграет с Польшей и Болгарией в июне

14 апреля 2021, 13:45
4

Сборная России проведет два товарищеских матча в преддверии финальной части Евро-2020, сообщает РФС.

1 июня команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Польшей. Матч на Городском стадионе во Вроцлаве начнется в 21:45 по московскому времени.

5 июня сборная России встретится с Болгарией на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

  • Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Матчи команды Черчесова запланированы на 12, 16 и 21 июня.

Источник: сайт РФС
Чемпионат Европы Товарищеские матчи Россия Польша Болгария
Комментарии (4)
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portero
1618397338
Шоу Черчесова Жирков и старики, будет их опять гонять ....
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Hektor 84
1618406757
А что не Люксембург и Саудитов? Надо же премий по 20 лямов с товарняков наколотить.
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vladimir-7
1618412976
Пока в сборной Черчесов, она будет всем проигрывать, кроме Андорры, Сан-Марино, Лихтенштейна, Фарерские острова и им подобным.
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zigbert
1618425321
Команды крепкие, особенно поляки.
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