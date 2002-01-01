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    Россия сыграет с Польшей и Болгарией в июне

    Сборная России проведет два товарищеских матча в преддверии финальной части Евро-2020, сообщает РФС.

    1 июня команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Польшей. Матч на Городском стадионе во Вроцлаве начнется в 21:45 по московскому времени.

    5 июня сборная России встретится с Болгарией на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

    • Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Матчи команды Черчесова запланированы на 12, 16 и 21 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46546

      portero 19 минут назад

      Шоу Черчесова Жирков и старики, будет их опять гонять ....

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