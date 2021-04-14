Россия сыграет с Польшей и Болгарией в июне

Сборная России проведет два товарищеских матча в преддверии финальной части Евро-2020, сообщает РФС.

1 июня команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Польшей. Матч на Городском стадионе во Вроцлаве начнется в 21:45 по московскому времени.

5 июня сборная России встретится с Болгарией на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.