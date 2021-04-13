Вальверде готов сыграть с «Ливерпулем» на уколах, несмотря на травму

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сможет сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», несмотря на повреждение, полученное в матче с «Барселоной» (2:1).

По информации Marca, за два дня до матча с «Ливерпулем» он тренировался индивидуально. Тем не менее, футболист готов сыграть в ответном матче 1/4 финала ЛЧ на уколах, если этого потребует ситуация.