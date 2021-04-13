Вальверде готов сыграть с «Ливерпулем» на уколах, несмотря на травму

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сможет сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», несмотря на повреждение, полученное в матче с «Барселоной» (2:1).
По информации Marca, за два дня до матча с «Ливерпулем» он тренировался индивидуально. Тем не менее, футболист готов сыграть в ответном матче 1/4 финала ЛЧ на уколах, если этого потребует ситуация.
- Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится завтра, 14 апреля.
- Вальверде забил 3 гола в 20 матчах текущего сезона Примеры.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
Источник: Marca