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    Вальверде готов сыграть с «Ливерпулем» на уколах, несмотря на травму

    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сможет сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», несмотря на повреждение, полученное в матче с «Барселоной» (2:1).

    По информации Marca, за два дня до матча с «Ливерпулем» он тренировался индивидуально. Тем не менее, футболист готов сыграть в ответном матче 1/4 финала ЛЧ на уколах, если этого потребует ситуация.

    • Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится завтра, 14 апреля.
    • Вальверде забил 3 гола в 20 матчах текущего сезона Примеры.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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