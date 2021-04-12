Пирло: «Поставил бы себе за сезон шесть из десяти»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал оценку своей работе в сезоне-2020/21.
«Пока что за этот сезон я бы поставил себе шесть из десяти. Я знаю, что должен делать больше, и когда не достигаешь определенных результатов, тренер первым берет на себя ответственность», – сказал 41-летний специалист.
- Для Пирло это первый тренерский опыт.
- Он возглавил «Ювентус» в августе 2020 года вместо Маурицио Сарри.
- В Серии А команда идет на третьем месте по итогам 30 туров.
- Из Лиги чемпионов туринцы вылетели в 1/8 финала, а в Кубке Италии дошли до финала, где сыграют с «Аталантой».
Источник: Football Italia