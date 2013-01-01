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    Пирло: «Поставил бы себе за сезон шесть из десяти»

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал оценку своей работе в сезоне-2020/21.

    «Пока что за этот сезон я бы поставил себе шесть из десяти. Я знаю, что должен делать больше, и когда не достигаешь определенных результатов, тренер первым берет на себя ответственность», – сказал 41-летний специалист.

    • Для Пирло это первый тренерский опыт.
    • Он возглавил «Ювентус» в августе 2020 года вместо Маурицио Сарри.
    • В Серии А команда идет на третьем месте по итогам 30 туров.
    • Из Лиги чемпионов туринцы вылетели в 1/8 финала, а в Кубке Италии дошли до финала, где сыграют с «Аталантой».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10628

      DeStar 54 минуты назад

      Ну что, 8 туров и 12 очков отрыва от интера
      Я очень надеюсь что кто угодно - но не юве. Хватит уже)
      да и интер молодцы, стали вкладываться в клуб ,игроков берут новых, хотя честно тот же санчез - ошибка. но все-равно стараются, находят деньги, в лч облажались дико, но серию а взять будет успех!

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