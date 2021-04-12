Пирло: «Поставил бы себе за сезон шесть из десяти»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал оценку своей работе в сезоне-2020/21.

«Пока что за этот сезон я бы поставил себе шесть из десяти. Я знаю, что должен делать больше, и когда не достигаешь определенных результатов, тренер первым берет на себя ответственность», – сказал 41-летний специалист.