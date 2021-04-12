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  • Ротенберг – о поражении «Сочи» от «Зенита»: «Пусть говорят что хотят, команда билась!»

Ротенберг – о поражении «Сочи» от «Зенита»: «Пусть говорят что хотят, команда билась!»

12 апреля 2021, 09:19
23

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопросы о матче 25-го тура РПЛ против «Зенита».

– Наши ребята – молодцы, создавали моменты, могли выиграть. Я поблагодарил футболистов после матча. Они бились даже с таким маститым соперником. Находились с зенитовцами на одном уровне! Это очень приятно.

– Чего тогда не хватило для победы или ничьей?

– Наверное, везения, игра-то нам давалась. Много шансов, чтобы забить, создали. Но... Мы свои не реализовали, а «Зенит» – использовал. Так что не повезло.

Были отрезки, когда «Сочи» пытался прессинговать. Но гости все равно смотрелись цельно, контролировали ситуацию. В общем, нам просто не хватило реализации. Проигрыш есть проигрыш.

– Перед встречей ходили разговоры, что «Сочи» уступит «Зениту», так как является его фарм-клубом.

– Да нет же! Это бред чистой воды. Даже несерьезно обсуждать. Спорт есть спорт. Если в футболе будут такие вещи происходить, зачем им заниматься, как формировать сборную?

– Но теперь эти домыслы только усилятся.

– Послушайте, игра все показала. Пусть говорят что хотят. «Сочи» бился! Говорят, что кур доят...

- Почему после второго гола сине-бело-голубых «Сочи» перестал атаковать?

– Не знаю. Может быть, стоило раньше замены произвести – «Зенит» выглядел свежее. Мы же только недавно провели матч на Кубок. Конечно, ребята подустали. И тем не менее бились до последней минуты!

  • «Сочи» проиграл «Зениту» со счетом 1:2.
  • «Зенит» победил «Сочи» во всех пяти очных матчах.

«Сочи»: «Поддавки с «Зенитом»? Достаточно об этом судачить»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит
Комментарии (23)
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paracetamol
1618209999
Красивый матч получился, боевой, но не грубый. Таким и должен быть настоящий футбол!
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neveldomha
1618211185
Согласен, бились до конца. Но проблема команды в том, что сегодня Сочи команда одного человека - Набоа. На 70-й минуте он встал и игры у Сочи не стало.
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Obojaemiy
1618212857
Все всё знали заранее.. договорились о сценарии типа давайте вы первые забьете чтобы подозрений не было, а потом наш иранец двушку вам заколотит чтобы оторваться в гонке бомбардиров... че ты нам по ушам ездишь, вся Россия знала итог еще задолго до матча
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slavа0508
1618219241
Театром занималась , вот и весь сказ,,,
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ArReal
1618222613
есть на свете дураки, которые верят, что Сочи не слил Зениту 5 раз?
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Павелий
1618239700
... билась в экстазе, когда получила смс о поступлении денег от Газпрома. Когда Сантос подавал, и ему никто не мешал, то на Матч Премьер молчали. А когда подавал Баринов, то они считали дециметры между Айртоном и Бариновым.
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Hektor 84
1618266455
Биться можно по разному
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zigbert
1618296587
Дать бой Зениту это не для Сочи.
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