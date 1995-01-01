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    Ротенберг – о поражении «Сочи» от «Зенита»: «Пусть говорят что хотят, команда билась!»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопросы о матче 25-го тура РПЛ против «Зенита».

    – Наши ребята – молодцы, создавали моменты, могли выиграть. Я поблагодарил футболистов после матча. Они бились даже с таким маститым соперником. Находились с зенитовцами на одном уровне! Это очень приятно.

    – Чего тогда не хватило для победы или ничьей?

    – Наверное, везения, игра-то нам давалась. Много шансов, чтобы забить, создали. Но... Мы свои не реализовали, а «Зенит» – использовал. Так что не повезло.

    Были отрезки, когда «Сочи» пытался прессинговать. Но гости все равно смотрелись цельно, контролировали ситуацию. В общем, нам просто не хватило реализации. Проигрыш есть проигрыш.

    – Перед встречей ходили разговоры, что «Сочи» уступит «Зениту», так как является его фарм-клубом.

    – Да нет же! Это бред чистой воды. Даже несерьезно обсуждать. Спорт есть спорт. Если в футболе будут такие вещи происходить, зачем им заниматься, как формировать сборную?

    – Но теперь эти домыслы только усилятся.

    – Послушайте, игра все показала. Пусть говорят что хотят. «Сочи» бился! Говорят, что кур доят...

    - Почему после второго гола сине-бело-голубых «Сочи» перестал атаковать?

    – Не знаю. Может быть, стоило раньше замены произвести – «Зенит» выглядел свежее. Мы же только недавно провели матч на Кубок. Конечно, ребята подустали. И тем не менее бились до последней минуты!

    • «Сочи» проиграл «Зениту» со счетом 1:2.
    • «Зенит» победил «Сочи» во всех пяти очных матчах.

    «Сочи»: «Поддавки с «Зенитом»? Достаточно об этом судачить»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1312

      Obojaemiy 35 минут назад

      Все всё знали заранее.. договорились о сценарии типа давайте вы первые забьете чтобы подозрений не было, а потом наш иранец двушку вам заколотит чтобы оторваться в гонке бомбардиров... че ты нам по ушам ездишь, вся Россия знала итог еще задолго до матча

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      Рейтинг: +909

      Радио1000шумеров 49 минут назад

      Поставил на слив Сочи Зениту и не прогадал. Беспроигрышная ставка))

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      Рейтинг: +2640

      neveldomha 1 час назад

      Согласен, бились до конца. Но проблема команды в том, что сегодня Сочи команда одного человека - Набоа. На 70-й минуте он встал и игры у Сочи не стало.

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      Рейтинг: +10479

      paracetamol 1 час назад

      Красивый матч получился, боевой, но не грубый. Таким и должен быть настоящий футбол!

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