Ротенберг – о поражении «Сочи» от «Зенита»: «Пусть говорят что хотят, команда билась!»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопросы о матче 25-го тура РПЛ против «Зенита».

– Наши ребята – молодцы, создавали моменты, могли выиграть. Я поблагодарил футболистов после матча. Они бились даже с таким маститым соперником. Находились с зенитовцами на одном уровне! Это очень приятно.

– Чего тогда не хватило для победы или ничьей?

– Наверное, везения, игра-то нам давалась. Много шансов, чтобы забить, создали. Но... Мы свои не реализовали, а «Зенит» – использовал. Так что не повезло.

Были отрезки, когда «Сочи» пытался прессинговать. Но гости все равно смотрелись цельно, контролировали ситуацию. В общем, нам просто не хватило реализации. Проигрыш есть проигрыш.

– Перед встречей ходили разговоры, что «Сочи» уступит «Зениту», так как является его фарм-клубом.

– Да нет же! Это бред чистой воды. Даже несерьезно обсуждать. Спорт есть спорт. Если в футболе будут такие вещи происходить, зачем им заниматься, как формировать сборную?

– Но теперь эти домыслы только усилятся.

– Послушайте, игра все показала. Пусть говорят что хотят. «Сочи» бился! Говорят, что кур доят...

- Почему после второго гола сине-бело-голубых «Сочи» перестал атаковать?

– Не знаю. Может быть, стоило раньше замены произвести – «Зенит» выглядел свежее. Мы же только недавно провели матч на Кубок. Конечно, ребята подустали. И тем не менее бились до последней минуты!

«Сочи» проиграл «Зениту» со счетом 1:2.

«Зенит» победил «Сочи» во всех пяти очных матчах.

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