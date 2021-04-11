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  • Семак – о матче с «Сочи»: «Сложный. Главное, что выиграли. Борьба будет дальше»

Семак – о матче с «Сочи»: «Сложный. Главное, что выиграли. Борьба будет дальше»

11 апреля 2021, 19:50
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Сочи» (2:1).

– Сложный матч. Он складывался очень непросто для нас – и в плане психологическом и в плане результата. Затратили большое количество сил и эмоций. Но самое главное, что выиграли сегодня. Борьба будет дальше.

– Насколько для вас важен результат «Локомотива» сегодня?

– Конечно, нам хочется, чтобы наши прямые конкуренты теряли очки. Но и все зависит от нас. Осечки будут у всех, но, главное, терять их поменьше, чем остальные.

  • «Зенит» выиграл у «Сочи» все пять очных матчей.
  • Клуб набрал 54 очка и продолжает лидировать в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Семак Сергей
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vitvik
1618163709
Сочам запрещено отнимать очки у Зенита.
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Dizgen
1618164407
Лига приколов
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vladimir-7
1618165568
Главное на сегодня то, что Сапсан раздавил свиней и зазор увеличился, а в некоторых местах уменьшился.
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Ганнибал Лектор
1618165787
онанюбу в глубокий запас - и все будет: и чемпионство, и красивый атакующий футбол
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Граф2019
1618168407
красиво в поддавки сыграли...
Ответить
paracetamol
1618171916
Реализация как всегда керовая, Серега!
Ответить
Hektor 84
1618175203
Не пались Серёжа!
Ответить
msh88
1618188593
Сочи не последний клуб в таблице, а почему то 5 из 5 проиграл. Ждем 6 из 6. Стабильные 6 очков Зенита в чемпионате у не самого слабого клуба.
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ab15488
1618194129
Интересно, попадал бы в состав малком, если бы не стоил 40 лямов? Даже от, прости Господи, оздоева куда больше пользы. Ни видения поля, ни ударов, ни последнего паса. Даже фиалки с кокошей не так обосрались как зенит с малкомом
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Дядя Серёжа
1618202243
На следующую игру сценарий поменяйте, не выпендривайтесь и "валите" сразу. Или так охота приз "За волю к победе".
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