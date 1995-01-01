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    Семак – о матче с «Сочи»: «Сложный. Главное, что выиграли. Борьба будет дальше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Сочи» (2:1).

    – Сложный матч. Он складывался очень непросто для нас – и в плане психологическом и в плане результата. Затратили большое количество сил и эмоций. Но самое главное, что выиграли сегодня. Борьба будет дальше.

    – Насколько для вас важен результат «Локомотива» сегодня?

    – Конечно, нам хочется, чтобы наши прямые конкуренты теряли очки. Но и все зависит от нас. Осечки будут у всех, но, главное, терять их поменьше, чем остальные.

    • «Зенит» выиграл у «Сочи» все пять очных матчей.
    • Клуб набрал 54 очка и продолжает лидировать в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +576

      амани 7 минут назад

      ну все.....за 1 место можно забыть...........интересно кто 2 команда......локо или недокоманда в европе

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      Рейтинг: +631

      Dizgen 9 минут назад

      Лига приколов

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      Рейтинг: +1132

      Spirit_78 > Dizgen 1 минуту назад

      Карманного мясного "аналитика" Борзыкина цитируешь? Он неплохо вашу секту оседлал, при этом ещё и позиционирует себя адекватным и объективным))

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      Рейтинг: +1793

      vitvik 21 минуту назад

      Сочам запрещено отнимать очки у Зенита.

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      Рейтинг: +78

      Мортус 37 минут назад

      ХХХХХаааааааа!!!!!

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      Рейтинг: +368

      Каменный стояк 46 минут назад

      Букмекерский кэф на победу Газовика в этом матче - 1,0000000000000001. Но для интриги, конечно, создали видимость борьбы)))) не могли же шестёрки так откровенно проиграть)))

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      Рейтинг: +941

      zarsm 53 минуты назад

      Ахахахахах)

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