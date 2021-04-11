Семак – о матче с «Сочи»: «Сложный. Главное, что выиграли. Борьба будет дальше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Сочи» (2:1).

– Сложный матч. Он складывался очень непросто для нас – и в плане психологическом и в плане результата. Затратили большое количество сил и эмоций. Но самое главное, что выиграли сегодня. Борьба будет дальше.

– Насколько для вас важен результат «Локомотива» сегодня?

– Конечно, нам хочется, чтобы наши прямые конкуренты теряли очки. Но и все зависит от нас. Осечки будут у всех, но, главное, терять их поменьше, чем остальные.