Семак – о матче с «Сочи»: «Сложный. Главное, что выиграли. Борьба будет дальше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Сочи» (2:1).
– Сложный матч. Он складывался очень непросто для нас – и в плане психологическом и в плане результата. Затратили большое количество сил и эмоций. Но самое главное, что выиграли сегодня. Борьба будет дальше.
– Насколько для вас важен результат «Локомотива» сегодня?
– Конечно, нам хочется, чтобы наши прямые конкуренты теряли очки. Но и все зависит от нас. Осечки будут у всех, но, главное, терять их поменьше, чем остальные.
- «Зенит» выиграл у «Сочи» все пять очных матчей.
- Клуб набрал 54 очка и продолжает лидировать в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»