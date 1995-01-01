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    Камано и Смолов – в старте «Локомотива»; Промес, Ларссон и Соболев – в основе «Спартака»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч 25-го тура чемпионата России.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Сильянов, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Крыховяк, Камано, Смолов.

    Запасные: Коченков, Савин, Черный, Петухов, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Мозес, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +232

      stop 33 секунды назад

      От всей души желаю свиньям разгрома !!!

      0
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      Рейтинг: +8462

      NewLife 3 минуты назад

      Сколько ни каркал помойный С-Э о том, что Жиго и Крал играть не будут, а они в составе !! Позор синитовским лизунам !!

      2
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      Рейтинг: +10397

      paracetamol 6 минут назад

      Маслов забьет, в свои ворота!

      -2
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      Рейтинг: +2371

      Дедуктор 7 минут назад

      Локо всерьез нацелен на гроссмейстерский норматив - "33 очка" (по Карпину). Но Спартак может этому помешать. У Спартака "горит" путевка в ЛЧ. Так что, делаем ставки. Букмекеры пока ставят на Спартак. Я - тоже.

      0
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      Рейтинг: +5988

      серега кашин 25 минут назад

      вполне ожидаемые составы, ждем хорошую игру без судейских скандалов

      2
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      Рейтинг: +6010

      Антибиотик 25 минут назад

      Трудно сегодня будет.

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      Рейтинг: +6347

      "supermax" > Антибиотик 2 минуты назад

      обеим командам...тут главное без травм всем обойтись

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      Рейтинг: +70

      Shamil79 28 минут назад

      Соболев забьёт...Промес даст пас

      1
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      Рейтинг: +806

      Красногорск_Фан 41 минуту назад

      Сильянов? Защитник из Локомотив - казанка. Ну удачи тебе парень. Ну хоть Му-рило в старте нет. Желаю Локомотиву победы!

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