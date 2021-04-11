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  • Камано и Смолов – в старте «Локомотива»; Промес, Ларссон и Соболев – в основе «Спартака»

Камано и Смолов – в старте «Локомотива»; Промес, Ларссон и Соболев – в основе «Спартака»

11 апреля 2021, 17:55
29

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч 25-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Сильянов, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Крыховяк, Камано, Смолов.

Запасные: Коченков, Савин, Черный, Петухов, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Мозес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (29)
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Красногорск_Фан
1618153331
Сильянов? Защитник из Локомотив - казанка. Ну удачи тебе парень. Ну хоть Му-рило в старте нет. Желаю Локомотиву победы!
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Shamil79
1618154125
Соболев забьёт...Промес даст пас
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серега кашин
1618154337
вполне ожидаемые составы, ждем хорошую игру без судейских скандалов
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paracetamol
1618155483
Маслов забьет, в свои ворота!
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NewLife
1618155659
Сколько ни каркал помойный С-Э о том, что Жиго и Крал играть не будут, а они в составе !! Позор синитовским лизунам !!
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stop
1618155814
От всей души желаю свиньям разгрома !!!
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alp
1618156272
оставлю пост в стиле спартаковских болел - сейчас вся страна будет болеть за Локо!
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Валерий1965
1618156733
Удачи Локомотиву!))) И хорошей игры всем!
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rattyboy
1618160167
Локо молодцы, вдули хрюшкам. Гилерме пока лучший
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Дедуктор
1618160450
Промес, кстати, мудак типа Соболя. Сам врезал защитнику по ноге. И начал кататься по штрафной, пеналь выпрашивая. Неприятная картинка.
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