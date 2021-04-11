Камано и Смолов – в старте «Локомотива»; Промес, Ларссон и Соболев – в основе «Спартака»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч 25-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Сильянов, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Крыховяк, Камано, Смолов.
Запасные: Коченков, Савин, Черный, Петухов, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Мозес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.
- Встреча пройдет на «РЖД Арене». Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: РПЛ