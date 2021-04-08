Семак: «В «Сочи» есть футболисты, которые становились чемпионами с «Зенитом». Предстоит очень сложная игра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ с «Сочи».

– Сергей Богданович, такое бывает нечасто, когда два матча в неделю не у «Зенита», а у его соперника. Кто в данной ситуации находится в более выигрышной ситуации?

– Мы уже давно играем в таком графике. В «Сочи» также собраны футболисты, которые выступали на самом высоком уровне, привыкли к такому графику. Это не два дня, а полноценные три – более чем достаточный срок, чтобы восстановиться. Не думаю, что у какой-то из команд будет преимущество.

– Как «Сочи» изменился с момента предыдущей встречи с «Зенитом»?

– Несущественно. Игроки все те же, мы их прекрасно знаем. Есть футболисты, которые становились чемпионами России в составе «Зенита». Команда очень опытная, много игроков, которые хорошо работают с мячом, обладают поставленным ударом. Организованная команда. Очень сложная игра нам предстоит.

– Хотелось ли бы вам посмотреть на Данилу Прохина в игре против «Зенита»?

– Нам хочется посмотреть на Данилу не только против «Зенита», но и в других матчах, но, к сожалению, он играет немного. Вышел только один раз. Конечно, хочется, чтобы он получал больше игровой практики.

– Что происходит с «Сочи» в последнее время, учитывая, что они были на третьем месте и считались главным открытием чемпионата, а теперь скатились на шестую строчку?

– Ничего не происходит. Команда как играла, так и играет. Иногда результат позволяет двигаться вверх по турнирной таблице, иногда – соперники добиваются результата. Везение и реализация играют важную роль, а игра команды, в принципе, не изменилась.

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 51 очко после 24 туров.

Клуб из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с «Сочи» в воскресенье, 11 марта.

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