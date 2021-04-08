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  • Семак: «В «Сочи» есть футболисты, которые становились чемпионами с «Зенитом». Предстоит очень сложная игра»

Семак: «В «Сочи» есть футболисты, которые становились чемпионами с «Зенитом». Предстоит очень сложная игра»

8 апреля 2021, 17:54
17

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ с «Сочи».

– Сергей Богданович, такое бывает нечасто, когда два матча в неделю не у «Зенита», а у его соперника. Кто в данной ситуации находится в более выигрышной ситуации?

– Мы уже давно играем в таком графике. В «Сочи» также собраны футболисты, которые выступали на самом высоком уровне, привыкли к такому графику. Это не два дня, а полноценные три – более чем достаточный срок, чтобы восстановиться. Не думаю, что у какой-то из команд будет преимущество.

– Как «Сочи» изменился с момента предыдущей встречи с «Зенитом»?

– Несущественно. Игроки все те же, мы их прекрасно знаем. Есть футболисты, которые становились чемпионами России в составе «Зенита». Команда очень опытная, много игроков, которые хорошо работают с мячом, обладают поставленным ударом. Организованная команда. Очень сложная игра нам предстоит.

– Хотелось ли бы вам посмотреть на Данилу Прохина в игре против «Зенита»?

– Нам хочется посмотреть на Данилу не только против «Зенита», но и в других матчах, но, к сожалению, он играет немного. Вышел только один раз. Конечно, хочется, чтобы он получал больше игровой практики.

– Что происходит с «Сочи» в последнее время, учитывая, что они были на третьем месте и считались главным открытием чемпионата, а теперь скатились на шестую строчку?

– Ничего не происходит. Команда как играла, так и играет. Иногда результат позволяет двигаться вверх по турнирной таблице, иногда – соперники добиваются результата. Везение и реализация играют важную роль, а игра команды, в принципе, не изменилась.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 51 очко после 24 туров.
  • Клуб из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с «Сочи» в воскресенье, 11 марта.

Семак: «Кержаков начал тренироваться в общей группе. Дриусси готов играть больше»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Семак Сергей
Комментарии (17)
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Павелий
1617902812
Интересно, ставки на победу Сочи вообще будут приниматься? =)
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JTherry
1617905076
Семак: "...Предстоит очень сложная игра" ...практически, как Бавария - ПСЖ... и конечно, вассал вынесет своего сюзерена))
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Рубинище
1617905791
цирк
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Валерий2705
1617908367
Для тебя любая игра сложная. А везение самый необходимый компонент, ибо при отсутствии игры у команды на другое надеяться не приходится.
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Hektor 84
1617912004
Фарм раздвинет булки
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житель СПб
1617943338
Как обычно, тут много комментариев - и практически все от болельщиков других клубов. А все что он сказал в данном случае - объективно. И я ожидаю сложный матч.
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general.lizyukov
1617943402
Очень сложно изобразить игру с фарм-клубом, это верно.
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sochi-2013
1617946326
Почитал комменты. Сам футбол, никого из отметившихся, не интересует. Про раздвинутые булки, про видео Дзюбы, а про футбол ....пфффффффф! Др0чилы, идите на сайт про свои интересы!
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