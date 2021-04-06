Агент Баринова: «Был интерес из Германии, Англии и Франции. У Димы есть желание поиграть там»

Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал об интересе к футболисту от европейских клубов.

«Европейские команды действительно проявляли интерес к Диме. В основном интересовались из Германии, а также из Англии еще с юношеских сборных и Франции. Естественно желание поиграть там и амбиции у Димы есть, что логично. Уровень, конечно же, там объективно выше нашего чемпионата.

Сейчас после травмы говорить об этом еще рановато, он с «Ротором» за долгое время впервые вышел в старте. Поэтому мысли сейчас о том, чтобы родной «Локомотив» оказался как можно выше в таблице, плюс попасть и отыграть на высоком уровне на ЧЕ.

Он очень много работает и все делает для этого», – цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».