Агент Баринова: «Был интерес из Германии, Англии и Франции. У Димы есть желание поиграть там»

Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал об интересе к футболисту от европейских клубов.
«Европейские команды действительно проявляли интерес к Диме. В основном интересовались из Германии, а также из Англии еще с юношеских сборных и Франции. Естественно желание поиграть там и амбиции у Димы есть, что логично. Уровень, конечно же, там объективно выше нашего чемпионата.
Сейчас после травмы говорить об этом еще рановато, он с «Ротором» за долгое время впервые вышел в старте. Поэтому мысли сейчас о том, чтобы родной «Локомотив» оказался как можно выше в таблице, плюс попасть и отыграть на высоком уровне на ЧЕ.
Он очень много работает и все делает для этого», – цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».
- В 8 матчах текущего сезона РПЛ Баринов забил 1 гол и сделал ассист
- Он пропустил полгода из-за травмы «крестов».