Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Агент Баринова: «Был интерес из Германии, Англии и Франции. У Димы есть желание поиграть там»

    Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал об интересе к футболисту от европейских клубов.

    «Европейские команды действительно проявляли интерес к Диме. В основном интересовались из Германии, а также из Англии еще с юношеских сборных и Франции. Естественно желание поиграть там и амбиции у Димы есть, что логично. Уровень, конечно же, там объективно выше нашего чемпионата.

    Сейчас после травмы говорить об этом еще рановато, он с «Ротором» за долгое время впервые вышел в старте. Поэтому мысли сейчас о том, чтобы родной «Локомотив» оказался как можно выше в таблице, плюс попасть и отыграть на высоком уровне на ЧЕ.

    Он очень много работает и все делает для этого», – цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».

    • В 8 матчах текущего сезона РПЛ Баринов забил 1 гол и сделал ассист
    • Он пропустил полгода из-за травмы «крестов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2864

      Fusballer 1 час назад

      Сказки венского леса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28275

      zra78 1 час назад

      Ох уж эти агенты....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84311
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru