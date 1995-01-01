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    «СЭ»: Джанаев пропустит остаток сезона и, вероятно, Евро-2020

    Травма вратаря «Сочи» Сослана Джанаева оказалась серьезной, утверждает «СЭ».

    По информации источника, 34-летний футболист больше не сыграет в этом сезоне. В связи с этим его участие в финальном турнире Евро-2020 маловероятно.

    Именно из-за этого повреждения голкипер пропустил мартовские матчи сборной России в отборе ЧМ-2022.

    • В текущем сезоне Джанаев провел за «Сочи» 22 игры и пропустил 23 гола.
    • На групповом этапе Евро-2020 россияне встретятся с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9415

      BRO_football 32 секунды назад

      Черчесов очень расстроится

      0
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      Рейтинг: +3535

      mutabor0992 5 минут назад

      -1 пассажир...

      0
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      Рейтинг: +414

      Illars 11 минут назад

      чабан в расстройстве

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      Рейтинг: +21604

      Боцман59rus 20 минут назад

      До мангала доковыляет, а там дело не хитрое...

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      Рейтинг: +4306

      sochi-2013 23 минуты назад

      Хреново!

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