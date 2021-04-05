«СЭ»: Джанаев пропустит остаток сезона и, вероятно, Евро-2020

Травма вратаря «Сочи» Сослана Джанаева оказалась серьезной, утверждает «СЭ».
По информации источника, 34-летний футболист больше не сыграет в этом сезоне. В связи с этим его участие в финальном турнире Евро-2020 маловероятно.
Именно из-за этого повреждения голкипер пропустил мартовские матчи сборной России в отборе ЧМ-2022.
- В текущем сезоне Джанаев провел за «Сочи» 22 игры и пропустил 23 гола.
- На групповом этапе Евро-2020 россияне встретятся с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: «Спорт-Экспресс»