«СЭ»: Джанаев пропустит остаток сезона и, вероятно, Евро-2020

Травма вратаря «Сочи» Сослана Джанаева оказалась серьезной, утверждает «СЭ».

По информации источника, 34-летний футболист больше не сыграет в этом сезоне. В связи с этим его участие в финальном турнире Евро-2020 маловероятно.

Именно из-за этого повреждения голкипер пропустил мартовские матчи сборной России в отборе ЧМ-2022.