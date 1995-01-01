Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Артета: «Если у игроков «Арсенала» есть мужество и большие яйца, то нужно принять вызов в Лиге Европы»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета призвал футболистов сосредоточиться на Лиге Европы. Об этом он сказал после крупного поражения от «Ливерпуля» в АПЛ (0:3).

    «Нам дает вызов возможность попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы. Если у игроков есть мужество и большие яйца, если они представляют «Арсенал», то в матче со «Спартой» мы должны принять этот вызов», – считает испанец.

    • В АПЛ «Арсенал» идет 9-м.
    • Артета работает в клубе с 2019 года.
    • В том же году «Арсенал» играл в финале Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84132
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru