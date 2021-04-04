Артета: «Если у игроков «Арсенала» есть мужество и большие яйца, то нужно принять вызов в Лиге Европы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета призвал футболистов сосредоточиться на Лиге Европы. Об этом он сказал после крупного поражения от «Ливерпуля» в АПЛ (0:3).

«Нам дает вызов возможность попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы. Если у игроков есть мужество и большие яйца, если они представляют «Арсенал», то в матче со «Спартой» мы должны принять этот вызов», – считает испанец.