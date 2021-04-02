Отец Холанда скрывался в аэропортовом туалете, чтобы не общаться с прессой

Агент Мино Райола и отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге ведут переговоры с потенциальными работодателями игрока. В одном из аэропортов переговорщиков встречали журналисты.

Чтобы не общаться с прессой, Альф-Инге скрывался в туалете, но пресса все равно его дождалась. Видео доступно ниже.

Райола и Холанд-старший провели переговоры с «Барселоной» и «Реалом».

Норвежец выступает за «Боруссию» с января 2020 года.

По информации ESPN, немецкий клуб готов продать Холанда летом за 180 миллионов евро.