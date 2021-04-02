Отец Холанда скрывался в аэропортовом туалете, чтобы не общаться с прессой

Агент Мино Райола и отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге ведут переговоры с потенциальными работодателями игрока. В одном из аэропортов переговорщиков встречали журналисты.
Чтобы не общаться с прессой, Альф-Инге скрывался в туалете, но пресса все равно его дождалась. Видео доступно ниже.
- Райола и Холанд-старший провели переговоры с «Барселоной» и «Реалом».
- Норвежец выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
- По информации ESPN, немецкий клуб готов продать Холанда летом за 180 миллионов евро.
Отец Холанда полчаса скрывался в туалете аэропорта. По плану Райолы, чтобы уберечь Альф-Инге от назойливых журналистов, Мино первым вышел из терминала и уехал, надеясь стянуть все внимание на себя.Но в итоге план провалился:https://t.co/IPkQuJDssISNTV/La Sexta pic.twitter.com/e3lyFm3W64— Матч ТВ (@MatchTV) April 2, 2021