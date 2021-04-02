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    Отец Холанда скрывался в аэропортовом туалете, чтобы не общаться с прессой

    Агент Мино Райола и отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге ведут переговоры с потенциальными работодателями игрока. В одном из аэропортов переговорщиков встречали журналисты.

    Чтобы не общаться с прессой, Альф-Инге скрывался в туалете, но пресса все равно его дождалась. Видео доступно ниже.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    02.04.2021 22:27
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