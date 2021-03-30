Роналдо – о прическе на ЧМ-2002: «Прошу прощения у всех матерей, чьи дети делали такие же стрижки»

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал о прическе, с которой выступал на ЧМ-2002.

«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, чьи дети делали такие же стрижки.

Я не хотел говорить бразильским СМИ о травме, которую получил перед полуфиналом чемпионата мира, поэтому подстригся.

Я увидел своих партнеров по команде и спросил: «Вам нравится?» Они ответили: «Нет, это ужасно! Отрежь это». Но журналисты забыли о моей травме и обсуждали только прическу», – сказал Роналдо.

Роналду с 8 мячами стал лучшим бомбардиром того чемпионата.

Сборная Бразилии выиграла ЧМ-2002.