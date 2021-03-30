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  • Роналдо – о прическе на ЧМ-2002: «Прошу прощения у всех матерей, чьи дети делали такие же стрижки»

Роналдо – о прическе на ЧМ-2002: «Прошу прощения у всех матерей, чьи дети делали такие же стрижки»

30 марта 2021, 10:28
12

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал о прическе, с которой выступал на ЧМ-2002.

«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, чьи дети делали такие же стрижки.

Я не хотел говорить бразильским СМИ о травме, которую получил перед полуфиналом чемпионата мира, поэтому подстригся.

Я увидел своих партнеров по команде и спросил: «Вам нравится?» Они ответили: «Нет, это ужасно! Отрежь это». Но журналисты забыли о моей травме и обсуждали только прическу», – сказал Роналдо.

  • Роналду с 8 мячами стал лучшим бомбардиром того чемпионата.
  • Сборная Бразилии выиграла ЧМ-2002.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sports Illustrated
Весь мир Бразилия Роналдо
Комментарии (12)
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oyabun
1617089971
Смысл подобной заметки без фото? Или мы все должны помнить прическу Роналдо от 2002 года?
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serglider
1617092290
При Совке это была "нормальная", цивильная прическа, которую в каждой советской парикмахерской делали, если не ошибаюсь, "полубокс" называлась)))
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Cules2013
1617099379
А, вот и причина прояснилась. Не знал. А стрижка культовая)))
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NewLife
1617100019
Эта прическа не красит, но бывший ирокез на башке у Кудряшева еще более идиотский.
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altezzik
1617104248
Стрижка стала легендой
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вальтер79
1617109004
ну а че креативная стрижка у рона была)))))))))
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Hektor 84
1617837938
Зубастик легенда и голевая машина!
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