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    Роналдо – о прическе на ЧМ-2002: «Прошу прощения у всех матерей, чьи дети делали такие же стрижки»

    Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал о прическе, с которой выступал на ЧМ-2002.

    «Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, чьи дети делали такие же стрижки.

    Я не хотел говорить бразильским СМИ о травме, которую получил перед полуфиналом чемпионата мира, поэтому подстригся.

    Я увидел своих партнеров по команде и спросил: «Вам нравится?» Они ответили: «Нет, это ужасно! Отрежь это». Но журналисты забыли о моей травме и обсуждали только прическу», – сказал Роналдо.

    • Роналду с 8 мячами стал лучшим бомбардиром того чемпионата.
    • Сборная Бразилии выиграла ЧМ-2002.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports Illustrated

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +968

      serglider 14 минут назад

      При Совке это была "нормальная", цивильная прическа, которую в каждой советской парикмахерской делали, если не ошибаюсь, "полубокс" называлась)))

      1
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      Рейтинг: +27327

      oyabun 53 минуты назад

      Смысл подобной заметки без фото? Или мы все должны помнить прическу Роналдо от 2002 года?

      1
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      Рейтинг: +14775

      alarm > oyabun 36 минут назад

      ты, наверное, единственный, кто не помнит этот идиотский треугольник у него на голове)

      3
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      Рейтинг: +8290

      Puddle > oyabun 36 минут назад

      Рыло! Ты просто тогда еще даже не родился! А гугл тебе в помощь! Гы-гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +865

      Землякруглая > oyabun 24 минуты назад

      Пуделино с такой *уетой на своей безмозглой башке и ходил. Гыгыгыгы

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