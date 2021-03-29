«Ливерпуль» и «Челси» интересуются Эдегором

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Арсенал», привлек внимание еще двух топ-клубов АПЛ.
По информации AS, в услугах норвежца заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси».
Лондонский клуб готов выкупить хавбека летом за 35 миллионов евро, однако опасается, что «Реал» повысит цену, что позволит конкурентам выиграть борьбу за него.
- В составе «Арсенала» Эдегор забил два гола в 12 матчах.
- Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: AS