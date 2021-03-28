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    «Ливерпуль» и «Челси» интересуются Эдегором

    Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Арсенал», привлек внимание еще двух топ-клубов АПЛ.

    По информации AS, в услугах норвежца заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси».

    Лондонский клуб готов выкупить хавбека летом за 35 миллионов евро, однако опасается, что «Реал» повысит цену, что позволит конкурентам выиграть борьбу за него.

    • В составе «Арсенала» Эдегор забил два гола в 12 матчах.
    • Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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