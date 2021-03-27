Главные новости дня. Россия победила Словению, Лукаку может вернуться в АПЛ

Отбор ЧМ-2022. Нидерланды победили Латвию, Турция разгромила Норвегию.

Хенесс – об Ибрагимовиче в «Баварии»: «Мы интересовались, но его требования по зарплате были богоподобными».

The Telegraph: «Челси» поборется за Лукаку, если не сможет купить Холанда.

УЕФА планирует допустить не менее девяти тысяч болельщиков на финал ЛЧ в Стамбуле.

Аршавин: «Захарян круче меня 17-летнего, но надо смотреть, что будет дальше».

Экс-защитник «Милана» Каладзе госпитализирован из-за проблем с кровоснабжением мозга.

«РБ-Спорт»: в следующем сезоне «Тамбов» не сможет выступать в РПЛ и ФНЛ.

Отбор ЧМ-2022. Сборная России дома победила Словению благодаря дублю Дзюбы.

Иличич приобнял Миранчука во время матча Россия – Словения.