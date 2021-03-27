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  • Отбор ЧМ-2022. Сборная России дома победила Словению благодаря дублю Дзюбы

Отбор ЧМ-2022. Сборная России дома победила Словению благодаря дублю Дзюбы

27 марта 2021, 18:52
191

В матче второго тура отбора ЧМ-2022 сборная России на своем поле обыграла Словению со счетом 2:1.

Победу россиянам принес дубль капитана Артема Дзюбы – он отличился на 26-й и 35-й минутах. У словенцев гол забил Йосип Иличич.

В следующем туре команда Станислава Черчесова сыграет на выезде со Словакией. Встреча состоится 30 марта в Трнаве в 21:45 мск.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа Н. 2-й тур

Россия – Словакия – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 26; 2:0 – Дзюба, 35; 2:1 – Иличич, 36.

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин (Миранчук, 49), Оздоев, Кузяев, Жирков (Караваев, 68), Дзюба (Заболотный, 86), Жемалетдинов (Мухин, 86).

Словения: Облак, Стоянович (Скубич, 62), Мевля, Блажич, Балковец, Ловрич (Захович, 85), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Зайц (Богар, 75), Шпорар (Вучкич, 75), Иличич.

Предупреждения: Головин, 11; Кудряшов, 43; Миранчук, 77 – Мевля, 13; Захович, 89.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словения
Комментарии (191)
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slavа0508
1616860460
С победой!!!!полёт нормальный,,,6 очков взяли это главное,,,
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oyabun
1616862067
Всех болельщиков с Победой. По первому тайму просто Радость от игры наших ребят. И Дзюба был Супер, сыграл один из лучших своих матчей. Казалось вот оно - Возрождение российского футбола! Могём на уровне европейских сборных! Но 2-й тайм раставил всё по своим местам. Сдулись, прижались к своим воротам. Почему?! Зачем?! Хорошо что выстояли. Но играть один тайм из двух.. не знаю, это такая установка тренера была? Иличич просто Зверь! Завидки берут что у соперников есть такой Мастер.
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JTherry
1616864605
всех с победой! пусть, и не без нервяка в последние минут 15-20... Иличич изрядно потрепал нашу защиту... командно наша сборная смотрелась неплохо... ждем игры со Словакией...
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neveldomha
1616865181
Надо признать, сегодняшний матч был имени Дзюба.
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kazak161
1616868092
Нашу сборную с победой ,не смотря на соперников как и "болельщиков" которым по..й на команду лишь бы обос..ть!
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Кузьмич на трибуне
1616868678
Дзюба сделал своё дело. Дзюбу можно похвалить. Начало вполне достойное. Ждём игру во вторник.
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FanatSerj
1616868697
Дзюба красавчик, второй гол чисто на своем "горбе" вывез, Головин тоже хорош передачи волшебные, но нашим надо до него ещё дорасти и понимать что он может такие передачи выдавать, обороняться как не умели так и не умеют, только последние 5 минут понравились когда забрали мяч и не давали его Словенцам, Шунину тоже минус за матч, создавал не нужную панику на ровном месте, прям как по молодости в Динамо, в таких матчах это недопустимо. Иличич впечатлил, проникал в штрафную как нож в масло, ну а гол шедевр, у нас точно такую банку на классе никто забить не может. По итогу похвалить всю сборную с Усатым во главе конечно НУЖНО, очень у сложного и неудобного соперника взяли 3 очка, в такой группе это прям на вес золота, а хейтеры пусть на кухне отмазки придумывают почему Словения, которая Хорватов обыграла даже ничью не смогла увезти.
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sobaka120982
1616869585
Не знаю как с картинки но с трибуны мне наша игра не показалась каким то достижением.... последние минут 25 так вообще на отбой ... да и зажили нас словаки в штрафной. Честно, я шёл на сборную которая должна по идее громить соперника у себя дома.... двоякое впечатление
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Krossmen73
1616870402
Три очка есть очка.И они в нашей копилке!Игра сборной конечно вызывает много вопросов.Но ведь других игроков у нас сейчас к сожалению нет и пока не будет.Да и талантливая молодёжь способная оживить и усилить игру сейчас занята в другом турнире.Так что для тех кто сегодня играл результат и содержание игры вполне себе хороши.С победой всех кому не безразлична наша сборная!
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slavа0508
1616873414
Дзюба нормально сегодня сыграл и вообще заметил ему нужны скандалы,после них он взрывается,без них хиреет,,
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