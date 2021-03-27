Отбор ЧМ-2022. Сборная России дома победила Словению благодаря дублю Дзюбы

В матче второго тура отбора ЧМ-2022 сборная России на своем поле обыграла Словению со счетом 2:1.

Победу россиянам принес дубль капитана Артема Дзюбы – он отличился на 26-й и 35-й минутах. У словенцев гол забил Йосип Иличич.

В следующем туре команда Станислава Черчесова сыграет на выезде со Словакией. Встреча состоится 30 марта в Трнаве в 21:45 мск.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа Н. 2-й тур

Россия – Словакия – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 26; 2:0 – Дзюба, 35; 2:1 – Иличич, 36.

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин (Миранчук, 49), Оздоев, Кузяев, Жирков (Караваев, 68), Дзюба (Заболотный, 86), Жемалетдинов (Мухин, 86).

Словения: Облак, Стоянович (Скубич, 62), Мевля, Блажич, Балковец, Ловрич (Захович, 85), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Зайц (Богар, 75), Шпорар (Вучкич, 75), Иличич.

Предупреждения: Головин, 11; Кудряшов, 43; Миранчук, 77 – Мевля, 13; Захович, 89.

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