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    Отбор ЧМ-2022. Сборная России дома победила Словению благодаря дублю Дзюбы

    В матче второго тура отбора ЧМ-2022 сборная России на своем поле обыграла Словению со счетом 2:1.

    Победу россиянам принес дубль капитана Артема Дзюбы – он отличился на 26-й и 35-й минутах. У словенцев гол забил Йосип Иличич.

    В следующем туре команда Станислава Черчесова сыграет на выезде со Словакией. Встреча состоится 30 марта в Трнаве в 21:45 мск.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа Н. 2-й тур

    Россия – Словакия – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 26; 2:0 – Дзюба, 35; 2:1 – Иличич, 36.

    Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин (Миранчук, 49), Оздоев, Кузяев, Жирков (Караваев, 68), Дзюба (Заболотный, 86), Жемалетдинов (Мухин, 86).

    Словения: Облак, Стоянович (Скубич, 62), Мевля, Блажич, Балковец, Ловрич (Захович, 85), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Зайц (Богар, 75), Шпорар (Вучкич, 75), Иличич.

    Предупреждения: Головин, 11; Кудряшов, 43; Миранчук, 77 – Мевля, 13; Захович, 89.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии157
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      Рейтинг: +2655

      Кузьмич на трибуне 15 секунд назад

      Дзюба сделал своё дело. Дзюбу можно похвалить. Начало вполне достойное. Ждём игру во вторник.

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      Рейтинг: +6994

      FanatSerj 1 минуту назад

      Дзюба красавчик, второй гол чисто на своем "горбе" вывез, Головин тоже хорош передачи волшебные, но нашим надо до него ещё дорасти и понимать что он может такие передачи выдавать, оборонять как не умели так и не умеют, только последние 5 минут понравились когда забрали мяч и не давали его Словенцам, Шунину тоже минус, создавал не нужную панику на ровном месте, прям как по молодости в Динамо.
      Иличич впечатлил, проникал в штрафную как нож в масло, ну а гол шедевр, у нас точно такую банку на классе никто забить не может.
      По итогу похвалить всю сборную с Усатым во главе конечно НУЖНО, очень у сложного и неудобного соперника взяли 3 очка, в такой группе это прям на вес золота, а хейтеры пусть на кухне отмазки придумывают почему Словения, которая Хорватов обыграла даже ничью не смогла увезти.

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      Рейтинг: +2143

      kazak161 10 минут назад

      Нашу сборную с победой ,не смотря на соперников как и "болельщиков" которым по..й на команду лишь бы обос..ть!

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      Рейтинг: +2347

      minaev23 > kazak161 2 минуты назад

      Ты депутат из ЕДРО

      1
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      Рейтинг: +5379

      playsh 20 минут назад

      Выручил статус своего поля,зря словенцы зажались.Играй с самого начала Словения так,как после перерыва,сейчас бы чабан повесился.А вот следующий матч покажет,на что способна сборная и Дзюба в частности.

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      Рейтинг: +4677

      BarStep > playsh 10 минут назад

      Во как! А после следующего матча будет третий, а потом четвертый и т.п... Будешь ждать пока не обосремся с кем нибудь, что бы наконец-то порадоваться?

      1
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      Рейтинг: +5379

      playsh > BarStep 2 минуты назад

      Радуюсь я,вообще-то,только нашим победам.А так просто пытаюсь реально смотреть на игру команды.Что-то не так,чем обидел?

      0
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      Рейтинг: +2084

      Mister_Tomsk 23 минуты назад

      валидол конечно, но с победой. Оздоев ни какой....

      2
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      Рейтинг: +944

      Ловкий Бубен 47 минут назад

      А у жирных уток нет мозгов

      2
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      Рейтинг: +20105

      silver29 57 минут назад

      Откуда столько восторгов ? обыграли команду с 62 места рейтинга ФИФА ((( так и должно быть или радоваться неделю будем ? Вон девахи на коньках реально молодцы.

      2
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      Рейтинг: +2594

      neveldomha 58 минут назад

      Надо признать, сегодняшний матч был имени Дзюба.

      7
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      Рейтинг: +605

      Kokmarov 1 час назад

      Особо и не бегали, а так устали под конец. Победа победой, а что на ЧМ с таким колхозом делать, игрока типа Илича у нас к сожалению нет. Головин сегодня тупил больше чем нужно, думал его удалят за хватание руками соперников, вовремя заменили, а Миранчук опять потерялся как то (любит в сборной уходить в подполье). Да вообще за игру похвалить некого, кроме блин Дзюбы, какой-то общий тупняк, боязнь за результат, хочется крикнуть - да играйте вы!

      3
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      Рейтинг: +12310

      JTherry 1 час назад

      всех с победой! пусть, и не без нервяка в последние минут 15-20... Иличич изрядно потрепал нашу защиту... командно наша сборная смотрелась неплохо... ждем игры со Словакией...

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