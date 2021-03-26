Деспотович – лучший игрок «Рубина» в феврале и марте

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович признан лучшим игроком команды по итогам февраля и марта.
Кандидатуру сербского нападающего поддержали 40 процентов проголосовавших болельщиков.
В топ-3 также вошли полузащитники Денис Макаров (26%) и Хвича Кварацхелия (13%).
- В феврале и марте Деспотович забил четыре гола и сделал один ассист в четырех играх.
- В этих матчах «Рубин» трижды победил и потерпел одно поражение.
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Источник: Инстаграм «Рубина»