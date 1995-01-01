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    Черчесов провел 50-й матч на посту тренера сборной России. Больше только у Романцева

    Матч первого тура отбора ЧМ-2022 против Мальты стал 50-м для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

    Под руководством 57-летнего специалиста команда одержала 21 победу, 12 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

    Черчесов занимает второе место по матчам во главе российской сборной. Больше только у Олега Романцева (60).

    • Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.
    • Романцев тренировал команду с 1994-го по 1996-й, а также с 1998-го по 2002-й год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +822

      zlobny_zenitos 4 минуты назад

      Надо выпустить юбилейную медаль!!!))) тогда Саламыч будет еще с более важным видом ходить по тренерской зоне и обязательно медаль себе на куртку повесит))) Есть все таки у него тщеславие, сильносебялюбие и это никак не скрыть вообще)))
      А потом еще юбилейную медаль "за 25 побед у руля сборной" и он как Брежнев будет)))

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      Рейтинг: +5358

      playsh 12 минут назад

      Интересно,а сколько из них "контрольных" ?Товарищеские-то матчи г-н чабан отменил,а разницу до сих пор разъяснить не соизволил.Не иначе - сам не знает,вот ляпнул не подумавши,а теперь идиотом выглядит.

      0
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      Рейтинг: +28030

      zra78 29 минут назад

      Ну хватит,а

      2
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      Рейтинг: +2983

      Axe111 34 минуты назад

      Герой!!! ЕЩЕ ОДНУ МЕДАЛЬ ЭТОМУ ГЕНИЮ

      2
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      Рейтинг: +2446

      Fusballer 51 минуту назад

      Надо идти на рекорд!

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