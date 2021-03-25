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  • Черчесов провел 50-й матч на посту тренера сборной России. Больше только у Романцева

Черчесов провел 50-й матч на посту тренера сборной России. Больше только у Романцева

25 марта 2021, 09:42
13

Матч первого тура отбора ЧМ-2022 против Мальты стал 50-м для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Под руководством 57-летнего специалиста команда одержала 21 победу, 12 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Черчесов занимает второе место по матчам во главе российской сборной. Больше только у Олега Романцева (60).

  • Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.
  • Романцев тренировал команду с 1994-го по 1996-й, а также с 1998-го по 2002-й год.

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Мальта Россия Черчесов Станислав Романцев Олег
Комментарии (13)
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Fusballer
1616654660
Надо идти на рекорд!
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Axe111
1616655671
Герой!!! ЕЩЕ ОДНУ МЕДАЛЬ ЭТОМУ ГЕНИЮ
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zra78
1616656017
Ну хватит,а
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Plyash
1616656996
Интересно,а сколько из них "контрольных" ?Товарищеские-то матчи г-н чабан отменил,а разницу до сих пор разъяснить не соизволил.Не иначе - сам не знает,вот ляпнул не подумавши,а теперь идиотом выглядит.
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zlobny_zenitos
1616657500
Надо выпустить юбилейную медаль!!!))) тогда Саламыч будет еще с более важным видом ходить по тренерской зоне и обязательно медаль себе на куртку повесит))) Есть все таки у него тщеславие, сильносебялюбие и это никак не скрыть вообще))) А потом еще юбилейную медаль "за 25 побед у руля сборной" и он как Брежнев будет)))
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Давид59
1616659011
А как он умное лицо умеет делать! В кино можно снимать
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Давид59
1616659308
Бездарная игра. Бездарная тактика. Я не тренер, но видно было, что нужен всё 90 минут прессинг. Против таких команд, как Мальта это не требует большой "физики". А так все отходят, Мальта постоянно подходит к штрафной Шунина. Я думал это они выманивают. Но нет. Атак с ходу почти не было.
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Князев
1616660986
Собрали горе-сборную. Головин не тянет, от слова "СОВСЕМ". Ни штрвфных ни угловых путных не исполнил. Вся линия атаки и полузащиты сброд дворовой команды.
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САДЫЧОК
1616665282
Это же надо умудриться испоганить Наш футбол , таким тренером !Считаю , тех кто назначил эту никчемность такими же вредителями !
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Hektor 84
1616675759
17 поражений при 50 играх! И он еще в сборной?
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