Черчесов провел 50-й матч на посту тренера сборной России. Больше только у Романцева

Матч первого тура отбора ЧМ-2022 против Мальты стал 50-м для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Под руководством 57-летнего специалиста команда одержала 21 победу, 12 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Черчесов занимает второе место по матчам во главе российской сборной. Больше только у Олега Романцева (60).