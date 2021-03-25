Черчесов провел 50-й матч на посту тренера сборной России. Больше только у Романцева

Матч первого тура отбора ЧМ-2022 против Мальты стал 50-м для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Под руководством 57-летнего специалиста команда одержала 21 победу, 12 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
Черчесов занимает второе место по матчам во главе российской сборной. Больше только у Олега Романцева (60).
- Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.
- Романцев тренировал команду с 1994-го по 1996-й, а также с 1998-го по 2002-й год.
Источник: «Бомбардир»