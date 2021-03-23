Миранчук: «Очень скучал по сборной. Жаль, что не могу встретиться с братом»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопросы после прибытия в расположение сборной России.
– О прибытии в сборную.
– Очень скучал по команде. Давно не виделись. Рад видеть ребят и тренерский штаб. Надеюсь, сбор будет интересный. А самое главное – плодотворный.
– О перелeте на Мальту.
– Долетел нормально. Народу много. Сборная организовала комфортный трансфер из Италии на Мальту, поэтому всe отлично.
– О встрече с братом.
– Жаль, что не могу встретиться с братом в сборной. Но есть информация, что «Локомотив» поедет в Сочи. Если будет возможность, с удовольствием с ним там встречусь.
Источник: Телеграм-канал сборной России