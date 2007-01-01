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    Миранчук: «Очень скучал по сборной. Жаль, что не могу встретиться с братом»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопросы после прибытия в расположение сборной России.

    – О прибытии в сборную.

    – Очень скучал по команде. Давно не виделись. Рад видеть ребят и тренерский штаб. Надеюсь, сбор будет интересный. А самое главное – плодотворный.

    – О перелeте на Мальту.

    – Долетел нормально. Народу много. Сборная организовала комфортный трансфер из Италии на Мальту, поэтому всe отлично.

    – О встрече с братом.

    – Жаль, что не могу встретиться с братом в сборной. Но есть информация, что «Локомотив» поедет в Сочи. Если будет возможность, с удовольствием с ним там встречусь.

    • Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.
    • Команда готовилась к играм на сборе в Сочи, а сейчас находится на Мальте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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