Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Кашшаи: «Когда мы будем использовать VAR в РПЛ десять лет, мы не будем принимать оправданий»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал об особенностях работы системы VAR на матчах РПЛ.

    – На поле рефери находится под большим давлением, у него есть всего секунда, чтобы принять решение, и пять секунд, чтобы пообщаться (c VAR – прим. «Бомбардира»). Как много эти пять секунд?

    Прошли пять секунд. А ты должен за эти пять секунд обсудить c VAR, что произошло. Перед интервью мы показывали вам видео с игровыми ситуациями. Представьте, что у вас есть всего пять секунд, чтобы обсудить их. Этого достаточно? Не всегда.

    – Не всегда, но я видел эти клипы впервые в жизни, а судьи – профессионалы, они учатся этому по 10 лет. Еськов вообще был рефери УЕФА, судил еврокубки.

    – Профессионалы, но игроки тоже профессионалы. Представьте, что я положу мяч сюда, а ворота будут на расстоянии 120 метров. В такой ситуации я попрошу Месси забить. Как думаете, он забьет во всех попытках? Иногда он будет бить мимо, хотя он профессионал.

    Ошибки – часть футбола. Если кто-то хочет идеальную жизнь, ему надо играть в компьютерные игры, где никогда не случается ничего неправильного.

    – Не проблема, что есть ошибки. Проблема, что судьи даже общаться между собой не могут.

    – Не забывайте, что VAR – новая система. Мы начали ее в 2019 году на нескольких матчах. В 2020-м она появилась на всех матчах. После этого и до той ситуации у Казарцева и Еськова было всего несколько матчей с VAR. Четыре-пять, не больше.

    Это как если ты начинаешь водить машину и всего пять раз выезжал на ней. Точно такой же опыт. Разве его можно сравнить с тем, когда ты водишь машину десять лет?

    Судьи ошибаются, некоторые ситуации не такие простые, нужен опыт – эти факторы складываются в то, что у нас случаются проблемы. Это не оправдание, но объяснение, почему все это происходит. Когда мы будем использовать VAR в РПЛ десять лет, мы не будем принимать никаких оправданий.

    Но в первый год нам нужно быть более толерантными.

    Кашшаи – о водке на столе бригады Иванова: «Картинка не значит ничего»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:28
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4485

      Давид59 14 минут назад

      ".... Когда мы будем использовать VAR в РПЛ десять лет..." Он говорит "мы". Его что тут 10 лет держать будут? Наивный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16441

      vladimir-7 1 час назад

      Что-то у вашей машины (VAR), колеса в одну сторону повернуты, а прямо,
      ну никак их выставить не можете, просто какие-то непреодолимые силы
      на ваших водителей воздействуют. Ваш "автосервис" надо чистить как следует и водителей с диспетчером заменить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8116

      NewLife 1 час назад

      Особенно если ты выезжаешь на машине с водителем, которому платят. Кашшаи считает нас за дураков.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83764
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru