Кашшаи: «Когда мы будем использовать VAR в РПЛ десять лет, мы не будем принимать оправданий»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал об особенностях работы системы VAR на матчах РПЛ.

– На поле рефери находится под большим давлением, у него есть всего секунда, чтобы принять решение, и пять секунд, чтобы пообщаться (c VAR – прим. «Бомбардира»). Как много эти пять секунд?

Прошли пять секунд. А ты должен за эти пять секунд обсудить c VAR, что произошло. Перед интервью мы показывали вам видео с игровыми ситуациями. Представьте, что у вас есть всего пять секунд, чтобы обсудить их. Этого достаточно? Не всегда.

– Не всегда, но я видел эти клипы впервые в жизни, а судьи – профессионалы, они учатся этому по 10 лет. Еськов вообще был рефери УЕФА, судил еврокубки.

– Профессионалы, но игроки тоже профессионалы. Представьте, что я положу мяч сюда, а ворота будут на расстоянии 120 метров. В такой ситуации я попрошу Месси забить. Как думаете, он забьет во всех попытках? Иногда он будет бить мимо, хотя он профессионал.

Ошибки – часть футбола. Если кто-то хочет идеальную жизнь, ему надо играть в компьютерные игры, где никогда не случается ничего неправильного.

– Не проблема, что есть ошибки. Проблема, что судьи даже общаться между собой не могут.

– Не забывайте, что VAR – новая система. Мы начали ее в 2019 году на нескольких матчах. В 2020-м она появилась на всех матчах. После этого и до той ситуации у Казарцева и Еськова было всего несколько матчей с VAR. Четыре-пять, не больше.

Это как если ты начинаешь водить машину и всего пять раз выезжал на ней. Точно такой же опыт. Разве его можно сравнить с тем, когда ты водишь машину десять лет?

Судьи ошибаются, некоторые ситуации не такие простые, нужен опыт – эти факторы складываются в то, что у нас случаются проблемы. Это не оправдание, но объяснение, почему все это происходит. Когда мы будем использовать VAR в РПЛ десять лет, мы не будем принимать никаких оправданий.

Но в первый год нам нужно быть более толерантными.

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