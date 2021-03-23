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  • Сборная Камеруна не вызвала Чупо-Мотинга, отправив письмо с приглашением на свой же имейл

Сборная Камеруна не вызвала Чупо-Мотинга, отправив письмо с приглашением на свой же имейл

23 марта 2021, 10:53
2

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг пропустит ближайшие матчи сборной Камеруна из-за ошибки административного персонала национальной команды.

По информации Marca, 31-летний форвард не получил вызов в сборную из-за того, что представители национальной команды отправили письмо с приглашением на свой же электронный адрес.

  • Камерун набрал десять очков в четырех турах отбора Кубка африканских наций и занимает первое место в группе F.
  • Камерун обеспечил себе участие в финальной части турнира.

Источник: Marca
Африка Камерун Бавария Чупо-Мотинг Эрик
Комментарии (2)
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Добрый Бобер
1616488999
Угадай страну по... Ааа, ни фига!)
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Давид59
1616497846
Там наверное условную "блондинку" (Африка всё же) посадили за комп.
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