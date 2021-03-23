Сборная Камеруна не вызвала Чупо-Мотинга, отправив письмо с приглашением на свой же имейл

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг пропустит ближайшие матчи сборной Камеруна из-за ошибки административного персонала национальной команды.
По информации Marca, 31-летний форвард не получил вызов в сборную из-за того, что представители национальной команды отправили письмо с приглашением на свой же электронный адрес.
- Камерун набрал десять очков в четырех турах отбора Кубка африканских наций и занимает первое место в группе F.
- Камерун обеспечил себе участие в финальной части турнира.
Источник: Marca