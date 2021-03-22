Football Italia: Манчини останется в сборной Италии до 2024 года

Роберто Манчини договорился о продолжении сотрудничества со сборной Италии.
Он останется на посту главного тренера национальной команды до 2024 года, пишет Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
По условиям нового контракта, зарплата специалиста вырастет с 2 до 3 миллионов евро.
- Действующее соглашение между сторонами истекает ближайшим летом.
- Манчини возглавляет сборную с мая 2018 года.
- Итальянцы под его руководством выиграли 15 матчей из 24 при семи ничьих и двух поражениях.
Источник: Football Italia