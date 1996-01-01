Соболев – об улучшении результатов «Спартака»: «Мы просто сели и поговорили. Решили, что будем играть по-другому»

"Я уже говорил, что мы просто сели и между собой поговорили. Решили, что будем играть по-другому, высоко прессинговать, напрягать соперника все 90 минут."
Я так понимаю, что тедескин игрочилкам Спартака вообще не нужен, равно как и любой другой ГТ.
А что?
Сели - поговорили, обсудили стратегию и тактику на предстоящий матч, определили основной состав, и - ВПЕРЁД!
А кто "застрельщик и вожак"?
))
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о том, что его команда победила в трех матчах подряд.
- Москвичи обыграли «Краснодар», «Динамо» и «Урал» с общим счетом 13:3.
- «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» – четыре очка.
«Конечно, настроение хорошее, но внутри уже готовимся к матчам. «Спартак» сейчас на второй план уходит, сборная – на первый. Все мысли только о сборной.
Я уже говорил, что мы просто сели и между собой поговорили. Решили, что будем играть по-другому, высоко прессинговать, напрягать соперника все 90 минут.
Думаю, у нас хорошо получается. Дай бог, всe так же продолжится. Мне очень нравится. Так всегда должен играть «Спартак», особенно дома», – сказал Соболев.