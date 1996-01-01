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    Соболев – об улучшении результатов «Спартака»: «Мы просто сели и поговорили. Решили, что будем играть по-другому»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о том, что его команда победила в трех матчах подряд.

    «Конечно, настроение хорошее, но внутри уже готовимся к матчам. «Спартак» сейчас на второй план уходит, сборная – на первый. Все мысли только о сборной.

    Я уже говорил, что мы просто сели и между собой поговорили. Решили, что будем играть по-другому, высоко прессинговать, напрягать соперника все 90 минут.

    Думаю, у нас хорошо получается. Дай бог, всe так же продолжится. Мне очень нравится. Так всегда должен играть «Спартак», особенно дома», – сказал Соболев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14499

      derrik2000 20 минут назад

      "Я уже говорил, что мы просто сели и между собой поговорили. Решили, что будем играть по-другому, высоко прессинговать, напрягать соперника все 90 минут."


      Я так понимаю, что тедескин игрочилкам Спартака вообще не нужен, равно как и любой другой ГТ.
      А что?
      Сели - поговорили, обсудили стратегию и тактику на предстоящий матч, определили основной состав, и - ВПЕРЁД!
      А кто "застрельщик и вожак"?
      ))

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      Рейтинг: +20467

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      До этого играли как придётся, теперь решили играть как попало (шучу). Тедеско стоял у бровки в этот раз какой-то потерянный, видимо, решили играть не по его установкам, "по другому", как говорит Соболев.

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      Рейтинг: +26099

      VVM1964 1 час назад

      Главное не останавливаться на достигнутом . Могут прибавить - Зобнин ( а порой он уже бывает таким как раньше ) , Джикия ( вернется на прежний уровень ) , Айртон . И смогут играть на должном уровне Маслов и Хендриксон - вы всех порвем !!! )))

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      Рейтинг: +27194

      oyabun 2 часа назад

      То есть раньше балду гоняли? А стоило всего лишь вместе за столом выпить..

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      Рейтинг: +7828

      Вомбат 2 часа назад

      Хорошу форму набрали, обстановка в команде хорошая, игроки стали лучше понимать друг друга на поле (благодаря Тедеско), а состав и был неплохой, да еще и Промес подъехал. Прямо сейчас Спартак лучший в РПЛ. Но для холота он слишком поздно стал таковым.

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