Соболев – об улучшении результатов «Спартака»: «Мы просто сели и поговорили. Решили, что будем играть по-другому»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о том, что его команда победила в трех матчах подряд.

Москвичи обыграли «Краснодар», «Динамо» и «Урал» с общим счетом 13:3.

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» – четыре очка.

«Конечно, настроение хорошее, но внутри уже готовимся к матчам. «Спартак» сейчас на второй план уходит, сборная – на первый. Все мысли только о сборной.

Я уже говорил, что мы просто сели и между собой поговорили. Решили, что будем играть по-другому, высоко прессинговать, напрягать соперника все 90 минут.

Думаю, у нас хорошо получается. Дай бог, всe так же продолжится. Мне очень нравится. Так всегда должен играть «Спартак», особенно дома», – сказал Соболев.