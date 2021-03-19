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  • Соболев – об улучшении результатов «Спартака»: «Мы просто сели и поговорили. Решили, что будем играть по-другому»

Соболев – об улучшении результатов «Спартака»: «Мы просто сели и поговорили. Решили, что будем играть по-другому»

19 марта 2021, 15:35
13

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о том, что его команда победила в трех матчах подряд.

«Конечно, настроение хорошее, но внутри уже готовимся к матчам. «Спартак» сейчас на второй план уходит, сборная – на первый. Все мысли только о сборной.

Я уже говорил, что мы просто сели и между собой поговорили. Решили, что будем играть по-другому, высоко прессинговать, напрягать соперника все 90 минут.

Думаю, у нас хорошо получается. Дай бог, всe так же продолжится. Мне очень нравится. Так всегда должен играть «Спартак», особенно дома», – сказал Соболев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (13)
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Вомбат
1616157839
Хорошу форму набрали, обстановка в команде хорошая, игроки стали лучше понимать друг друга на поле (благодаря Тедеско), а состав и был неплохой, да еще и Промес подъехал. Прямо сейчас Спартак лучший в РПЛ. Но для холота он слишком поздно стал таковым.
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oyabun
1616157899
То есть раньше балду гоняли? А стоило всего лишь вместе за столом выпить..
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VVM1964
1616161200
Главное не останавливаться на достигнутом . Могут прибавить - Зобнин ( а порой он уже бывает таким как раньше ) , Джикия ( вернется на прежний уровень ) , Айртон . И смогут играть на должном уровне Маслов и Хендриксон - вы всех порвем !!! )))
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derrik2000
1616164706
"Я уже говорил, что мы просто сели и между собой поговорили. Решили, что будем играть по-другому, высоко прессинговать, напрягать соперника все 90 минут." Я так понимаю, что тедескин игрочилкам Спартака вообще не нужен, равно как и любой другой ГТ. А что? Сели - поговорили, обсудили стратегию и тактику на предстоящий матч, определили основной состав, и - ВПЕРЁД! А кто "застрельщик и вожак"? ))
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vladik12
1616166806
"Ну что, дорогая моя. Будем мы теперь с тобой карьеру по-другому строить". Лайк, если в теме и помнишь.
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portero
1616170516
Ну пока получается в РПЛ , но еще надо доиграть сезон, а там ЕК покажут все слабые места...
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derrik2000
1616176667
С Телеграм: "зарубежные посредники, которые комплектуют сразу несколько американских команд уже обратились в московский "Спартак", прощупывая возможный трансфер аргентинского нападающего Эсекеля Понсе. Пока предложение НЕ официальное, просто зондирование почвы, однако РУ "красно-белого" клуба озвучило цифры - 12 ойро, что вполне устраивает американскую сторону. Уверен, что если переход и состоится, то точно будет до Олимпиады, куда Понсе может отправиться в составе сборной Аргентины, тем самым повысив свой ценник, особенно с учётом возможно удачного выступления на турнире."
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9зверь9
1616233883
Решалы, мля...
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Hektor 84
1616243659
Саня меньше слов, а больше голов! И не читай комменты Деррека)))
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OldenVad
1616261465
А раньше поговорить нельзя было? как бы не поздно вы проснулись
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