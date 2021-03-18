Казарцев – о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»: «Внутренне я не готов признать, что ошибся»

Арбитр Василий Казарцев не считает ошибкой назначение 11-метрового в пользу «Сочи» в матче со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ (2:2).
«Я внутренне не готов признать, что я ошибся. Если бы я, глядя на момент, поднял две руки вверх и сказал: «Блин, я ошибся», то на следующий день были бы извинения.
Я эмоциональный человек, но внутри меня сидит эта справедливость. Если я ошибся, я готов признать свою ошибку», – сказал Казарцев.
- Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак» – «Сочи».
- В декабре отстранения Казарцева от судейства добивалась «Уфа».
- Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.
Источник: Sports.ru