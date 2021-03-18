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  • Казарцев – о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»: «Внутренне я не готов признать, что ошибся»

Казарцев – о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»: «Внутренне я не готов признать, что ошибся»

18 марта 2021, 14:28
12

Арбитр Василий Казарцев не считает ошибкой назначение 11-метрового в пользу «Сочи» в матче со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ (2:2).

«Я внутренне не готов признать, что я ошибся. Если бы я, глядя на момент, поднял две руки вверх и сказал: «Блин, я ошибся», то на следующий день были бы извинения.

Я эмоциональный человек, но внутри меня сидит эта справедливость. Если я ошибся, я готов признать свою ошибку», – сказал Казарцев.

  • Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак» – «Сочи».
  • В декабре отстранения Казарцева от судейства добивалась «Уфа».
  • Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Казарцев Василий
Комментарии (12)
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maygli
1616067694
Ну нет слов! Чтобы этого дебила близко не подпускали судить игры Спартака.
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derrik2000
1616069067
Как-то не сказал, ПО-ЧЕ-МУ всё таки не считает себя виновным в этой ошибке. А корреспондент почему-то не расспросил его об ЭТОМ подробненько, а ограничился только пересказом. Это тоже говорит о непрофессионализме журналюги, бравшего интервью у Казарцева. Поэтому вопросы всё таки к Казарцеву по эпизоду с неправильным назначением 11-метрового лично у меня остались.
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nik55
1616069133
одно слово МУДАК
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АртурZaСМ
1616070212
Просто конченый Пи.да..з! уже все сказали, что он ошибся, и его коллеги, и департамент судейства, и всевозможные эксперты, а этот чертила видите-ли "внутренне не готов признать". Пожизненно отстранить этого ушлепка за некомпетентность.
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NewLife
1616072231
В психушке таких вылечивают, пару уколов, и все признаешь.
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kvm
1616072606
тупой-ещё тупее
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FCSpartakM
1616073484
он официально доказал, что он идиот
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aleks14326
1616075887
да ты проплаченный ишак,иуда
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ySS
1616076151
Не надо ничего признавать. Это не ошибка, а верно принятое решение! Уже с первого тура было ясно, кого будут тянуть на верх)
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Hektor 84
1616083132
Потому что питор!
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