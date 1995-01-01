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    Казарцев – о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»: «Внутренне я не готов признать, что ошибся»

    Арбитр Василий Казарцев не считает ошибкой назначение 11-метрового в пользу «Сочи» в матче со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ (2:2).

    «Я внутренне не готов признать, что я ошибся. Если бы я, глядя на момент, поднял две руки вверх и сказал: «Блин, я ошибся», то на следующий день были бы извинения.

    Я эмоциональный человек, но внутри меня сидит эта справедливость. Если я ошибся, я готов признать свою ошибку», – сказал Казарцев.

    • Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак» – «Сочи».
    • В декабре отстранения Казарцева от судейства добивалась «Уфа».
    • Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      FCSpartakM 5 минут назад

      он официально доказал, что он идиот

      0
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      Рейтинг: +1554

      kvm 20 минут назад

      тупой-ещё тупее

      1
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      Рейтинг: +8051

      NewLife 26 минут назад

      В психушке таких вылечивают, пару уколов, и все признаешь.

      1
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      Рейтинг: +3120

      АртурZaСМ 1 час назад

      Просто конченый Пи.да..з! уже все сказали, что он ошибся, и его коллеги, и департамент судейства, и всевозможные эксперты, а этот чертила видите-ли "внутренне не готов признать". Пожизненно отстранить этого ушлепка за некомпетентность.

      5
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      Рейтинг: +5601

      nik55 1 час назад

      одно слово МУДАК

      5
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      Рейтинг: +3978

      maygli > nik55 1 час назад

      ещё и упёртый.

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      Рейтинг: +14472

      derrik2000 1 час назад

      Как-то не сказал, ПО-ЧЕ-МУ всё таки не считает себя виновным в этой ошибке.
      А корреспондент почему-то не расспросил его об ЭТОМ подробненько, а ограничился только пересказом.
      Это тоже говорит о непрофессионализме журналюги, бравшего интервью у Казарцева.
      Поэтому вопросы всё таки к Казарцеву по эпизоду с неправильным назначением 11-метрового лично у меня остались.

      3
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      Рейтинг: +3978

      maygli 1 час назад

      Ну нет слов!
      Чтобы этого дебила близко не подпускали судить игры Спартака.

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