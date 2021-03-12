AS: Роналду намерен вернуться в «Реал», чтобы ещe раз выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду действительно рассматривает вариант с возвращением в «Реал».
По информации AS, стороны уже несколько месяцев обсуждают возможное возобновление сотрудничества.
Сам португалец очень мотивирован вернуться в мадридский клуб и выиграть еще раз Лигу чемпионов.
«Ювентус» готов к переговорам о трансфере 36-летнего футболиста и не будет препятствовать сделке.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
- «Ювентус» может летом продать форварда за 60 миллионов евро.
Источник: AS