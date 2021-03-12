AS: Роналду намерен вернуться в «Реал», чтобы ещe раз выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду действительно рассматривает вариант с возвращением в «Реал».

По информации AS, стороны уже несколько месяцев обсуждают возможное возобновление сотрудничества.

Сам португалец очень мотивирован вернуться в мадридский клуб и выиграть еще раз Лигу чемпионов.

«Ювентус» готов к переговорам о трансфере 36-летнего футболиста и не будет препятствовать сделке.