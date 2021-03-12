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    AS: Роналду намерен вернуться в «Реал», чтобы ещe раз выиграть Лигу чемпионов

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду действительно рассматривает вариант с возвращением в «Реал».

    По информации AS, стороны уже несколько месяцев обсуждают возможное возобновление сотрудничества.

    Сам португалец очень мотивирован вернуться в мадридский клуб и выиграть еще раз Лигу чемпионов.

    «Ювентус» готов к переговорам о трансфере 36-летнего футболиста и не будет препятствовать сделке.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
    • «Ювентус» может летом продать форварда за 60 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: -1456

      Аденн 15 минут назад

      в бЗенит ентого старца, мульёнов за 100, дЗюбло научит его дрочить. бу-га-га

      0
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      Рейтинг: +11459

      Cules2013 15 минут назад

      Занятно

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