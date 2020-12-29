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    ТАСС: УЕФА отказал РФС в переносе матча Мальта – Россия в Сочи

    Российский футбольный союз пытался добиться переноса ближайшей игры сборной.

    24 марта российская национальная команда должна в гостях сыграть с Мальтой, но из-за коронавирусных ограничений проведение матча оказалось под вопросом.

    По информации ТАСС, РФС предлагал обменяться кругами и провести первую встречу в Сочи, а вторую на Мальте, но УЕФА данную инициативу отверг.

    • Матч Мальта – Россия состоится на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.
    • По информации «СЭ», мальтийские власти сделали исключение для поединка отбора ЧМ-2022.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10042

      paracetamol 5 минут назад

      На Мальте продуют, точно!

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      Рейтинг: +4572

      Cleaner 9 минут назад

      ТАСС уполномочен заявить.)

      0
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      Рейтинг: +16221

      vladimir-7 25 минут назад

      Интересно, а чем мотивировала УЕФА свой отказ поменяться кругами?

      0
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