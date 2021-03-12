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  • ТАСС: УЕФА отказал РФС в переносе матча Мальта – Россия в Сочи

ТАСС: УЕФА отказал РФС в переносе матча Мальта – Россия в Сочи

12 марта 2021, 16:25
4

Российский футбольный союз пытался добиться переноса ближайшей игры сборной.

24 марта российская национальная команда должна в гостях сыграть с Мальтой, но из-за коронавирусных ограничений проведение матча оказалось под вопросом.

По информации ТАСС, РФС предлагал обменяться кругами и провести первую встречу в Сочи, а вторую на Мальте, но УЕФА данную инициативу отверг.

  • Матч Мальта – Россия состоится на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.
  • По информации «СЭ», мальтийские власти сделали исключение для поединка отбора ЧМ-2022.

Источник: ТАСС
США. МЛС Мальта Россия
Комментарии (4)
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vladimir-7
1615558798
Интересно, а чем мотивировала УЕФА свой отказ поменяться кругами?
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paracetamol
1615560048
На Мальте продуют, точно!
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DOCTOR PENALTY
1615561339
Ничего страшного, постоянный состав сочинской тусовки в хоккей поиграет, впёрлингом займётся. Да и пацанам не придётся тратиться на баннер "Дзюба пошёл на х**!"
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nemolod
1615562559
В деревне,это на пустыре что ли? j
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