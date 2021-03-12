ТАСС: УЕФА отказал РФС в переносе матча Мальта – Россия в Сочи

Российский футбольный союз пытался добиться переноса ближайшей игры сборной.

24 марта российская национальная команда должна в гостях сыграть с Мальтой, но из-за коронавирусных ограничений проведение матча оказалось под вопросом.

По информации ТАСС, РФС предлагал обменяться кругами и провести первую встречу в Сочи, а вторую на Мальте, но УЕФА данную инициативу отверг.