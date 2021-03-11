Мальтийская футбольная ассоциация – о матче со сборной России: «Ситуация сейчас оценивается»

Мальтийская футбольная ассоциация не подтвердила и не опровергла возможные проблемы с проведением матча первого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России.

В Мальте до 11 апреля запрещены спортивные мероприятия.

Власти страны ввели ограничения из-за ситуации с коронавирусом.

Игра запланирована на 24 марта.

«От нас не было никаких официальных заявлений по этому поводу, поскольку ситуация сейчас оценивается. Когда у нас будет информация, мы сделаем публичное заявление», – цитирует ТАСС заявление Мальтийской футбольной ассоциации.