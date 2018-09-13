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    Мальтийская футбольная ассоциация – о матче со сборной России: «Ситуация сейчас оценивается»

    Мальтийская футбольная ассоциация не подтвердила и не опровергла возможные проблемы с проведением матча первого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России.

    • В Мальте до 11 апреля запрещены спортивные мероприятия.
    • Власти страны ввели ограничения из-за ситуации с коронавирусом.
    • Игра запланирована на 24 марта.

    «От нас не было никаких официальных заявлений по этому поводу, поскольку ситуация сейчас оценивается. Когда у нас будет информация, мы сделаем публичное заявление», – цитирует ТАСС заявление Мальтийской футбольной ассоциации.

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    Источник: ТАСС

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    11.03.2021 23:48
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