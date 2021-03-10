Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау»

Сотрудник «Порту» и директор стадиона «Драгау» Фернандо Сауль негативно высказался в инстаграме о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду после выхода португальского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау». Горд за этот успех. Это «Порту»!
Жду видео от Долорес (мать Роналду – прим. «Бомбардира») и других членов его беззубой семьи!» – цитирует Сауля Record.
- «Порту» по итогам двух матчей вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- «Ювентус» с Роналду ни разу не проходил дальше 1/4 финала Лиги чемпионов.
- В двух последних сезонах туринский клуб не смог пройти дальше 1/8 финала ЛЧ.
Источник: Record