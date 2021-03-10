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  • Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау»

Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау»

10 марта 2021, 18:28
22

Сотрудник «Порту» и директор стадиона «Драгау» Фернандо Сауль негативно высказался в инстаграме о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду после выхода португальского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау». Горд за этот успех. Это «Порту»!

Жду видео от Долорес (мать Роналду – прим. «Бомбардира») и других членов его беззубой семьи!» – цитирует Сауля Record.

  • «Порту» по итогам двух матчей вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  • «Ювентус» с Роналду ни разу не проходил дальше 1/4 финала Лиги чемпионов.
  • В двух последних сезонах туринский клуб не смог пройти дальше 1/8 финала ЛЧ.

Источник: Record
Лига чемпионов Порту Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (22)
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Хейтер Аларм
1615390450
Что ж он там такого сделал?
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кто там
1615390733
Как бы ты после таких слов о семье сам без зубов не остался, ну или под своим же стадионом, мудак) Пысы а что случилось то) к чему такая реакция? Роналду скамейку домой унёс из раздевалки?
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серега кашин
1615390855
у роналду достижений больше чем у этого порту так что проявил хоть какое либо уважение
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slavа0508
1615391532
А что было то ????напишите кто знает,,,
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Евгений Агеев
1615391570
Дорогая редакция. Абзац то можно было еще добавить о том что именно сделал Роналду.
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Из Твери Леха
1615391942
Вот же ж странность. Португалия страна-то небольшая, Роналду для нее герой, а есть и такие, кто его свиньей называет.
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DOCTOR PENALTY
1615395179
Что бы там ни натворил Роналду, но это точно поросячий высер от Сауля, мерзость какая-то.
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neveldomha
1615403110
Стыдно за портянки.
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portero
1615405663
Надеюсь этого фернанду накажут , все же лицо официальное.
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Hektor 84
1615477547
За что хоть отомстили?
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