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    Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау»

    Сотрудник «Порту» и директор стадиона «Драгау» Фернандо Сауль негативно высказался в инстаграме о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду после выхода португальского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау». Горд за этот успех. Это «Порту»!

    Жду видео от Долорес (мать Роналду – прим. «Бомбардира») и других членов его беззубой семьи!» – цитирует Сауля Record.

    • «Порту» по итогам двух матчей вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • «Ювентус» с Роналду ни разу не проходил дальше 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • В двух последних сезонах туринский клуб не смог пройти дальше 1/8 финала ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Record

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии14
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      Рейтинг: +20334

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Что бы там ни натворил Роналду, но это точно поросячий высер от Сауля, мерзость какая-то.

      2
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      Рейтинг: +14297

      alarm 1 час назад

      может он вспомнил 10-3 со спартаком, но что-то перепутал в итоге и его спич про свинью ушёл не по тому адресу

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6869

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, гол он забил в 2009 вроде им, за МЮ. Тот гол был лучшим в ЛЧ за тот год, и выбили их... А больше и нечего вспомнить.

      2
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      Рейтинг: +3001

      Из Твери Леха 1 час назад

      Вот же ж странность. Португалия страна-то небольшая, Роналду для нее герой, а есть и такие, кто его свиньей называет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1850

      Евгений Агеев 1 час назад

      Дорогая редакция. Абзац то можно было еще добавить о том что именно сделал Роналду.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17621

      slavutiq70 1 час назад

      А что было то ????напишите кто знает,,,

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5898

      серега кашин 2 часа назад

      у роналду достижений больше чем у этого порту так что проявил хоть какое либо уважение

      3
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      Рейтинг: +17621

      slavutiq70 > серега кашин 1 час назад

      Да хватает достижений у Порто,,,

      1
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      Рейтинг: +68

      Venom888 > slavutiq70 1 час назад

      Каких это интересно?)) Давай по пунктам)

      0
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      Рейтинг: +10126

      ilichkadr > Venom888 52 минуты назад

      Порту - крупнейший рабовладелец Португалии. За последние несколько лет клуб ни разу не понес убытков. Серьезные потери от основной деятельности португальский суперклуб сполна компенсирует прибылью от продажи игроков.
      Продажа Зениту Халка например.
      P.S. Порту считается самым прибыльным клубом мира. Товар-деньги-товар. Бизнес и ничего личного.

      1
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      Рейтинг: +1059

      кто там 2 часа назад

      Как бы ты после таких слов о семье сам без зубов не остался, ну или под своим же стадионом, мудак)

      Пысы а что случилось то) к чему такая реакция? Роналду скамейку домой унёс из раздевалки?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +755

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Что ж он там такого сделал?

      2
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      Рейтинг: +2063

      Mister_Tomsk > Хейтер Аларм 1 час назад

      насрал по среди раздевалки))) и размазал по кабинкам))

      3
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      ...
      Рейтинг: +27566

      zra78 > Mister_Tomsk 1 час назад

      Не размазал,а написал: Здесь был Роналду!

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