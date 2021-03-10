Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау»

Сотрудник «Порту» и директор стадиона «Драгау» Фернандо Сауль негативно высказался в инстаграме о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду после выхода португальского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау». Горд за этот успех. Это «Порту»!

Жду видео от Долорес (мать Роналду – прим. «Бомбардира») и других членов его беззубой семьи!» – цитирует Сауля Record.