Федун: «Соболев – надежда сборной России. Амбициозный, здоровый парень»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об игре нападающего Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

— Как вам сегодня Соболев?

— Саша — молодец. Он растет, старается. Он амбициозный, здоровый парень. Дай бог, чтоб у него все получилось. Саша — надежда сборной России.

— Поздравили его с днем рождения?

— Конечно.

— Как?

— Поцеловал.

Соболев оформил дубль в день своего 24-летия.

«Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.

Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

Федун: «Меня порадовал Антоха Промес. Повезло, что он доигрывает карьеру в «Спартаке»