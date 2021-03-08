Федун: «Соболев – надежда сборной России. Амбициозный, здоровый парень»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об игре нападающего Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».
— Как вам сегодня Соболев?
— Саша — молодец. Он растет, старается. Он амбициозный, здоровый парень. Дай бог, чтоб у него все получилось. Саша — надежда сборной России.
— Поздравили его с днем рождения?
— Конечно.
— Как?
— Поцеловал.
- Соболев оформил дубль в день своего 24-летия.
- «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
- Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.
Федун: «Меня порадовал Антоха Промес. Повезло, что он доигрывает карьеру в «Спартаке»
Источник: Sport24