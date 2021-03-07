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    Федун: «Соболев – надежда сборной России. Амбициозный, здоровый парень»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об игре нападающего Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    — Как вам сегодня Соболев?

    — Саша — молодец. Он растет, старается. Он амбициозный, здоровый парень. Дай бог, чтоб у него все получилось. Саша — надежда сборной России.

    — Поздравили его с днем рождения?

    — Конечно.

    — Как?

    — Поцеловал.

    • Соболев оформил дубль в день своего 24-летия.
    • «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
    • Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7802

      NewLife 30 минут назад

      Надежда сборной это Черчесов))))))))))

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      Рейтинг: +5405

      житель СПб 31 минуту назад

      Пусть целуются, это их дело. А вот согласиться с выводом пока не могу. Для этого Соболеву надо начинать любить не себя в футболе, а сам футбол.

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