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  • Федун: «Соболев – надежда сборной России. Амбициозный, здоровый парень»

Федун: «Соболев – надежда сборной России. Амбициозный, здоровый парень»

8 марта 2021, 17:35
10

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об игре нападающего Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

— Как вам сегодня Соболев?

— Саша — молодец. Он растет, старается. Он амбициозный, здоровый парень. Дай бог, чтоб у него все получилось. Саша — надежда сборной России.

— Поздравили его с днем рождения?

— Конечно.

— Как?

— Поцеловал.

  • Соболев оформил дубль в день своего 24-летия.
  • «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
  • Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

Федун: «Меня порадовал Антоха Промес. Повезло, что он доигрывает карьеру в «Спартаке»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Федун Леонид
Комментарии (10)
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житель СПб
1615214385
Пусть целуются, это их дело. А вот согласиться с выводом пока не могу. Для этого Соболеву надо начинать любить не себя в футболе, а сам футбол.
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NewLife
1615214460
Надежда сборной это Черчесов))))))))))
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ДениМ
1615221108
У Соболева на лице написан тупиковый исход. Там майонез. Не надо сборной такого исхода.
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gennadiy
1615223793
Настоящий провокатор,бесконца падает и что то без конца выпрашивает...
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Spinorr
1615272486
Смолов, Кокорин ... Соболев. Ах сколько их было, подающих надежды...
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zigbert
1615294246
Задатки стать игроком высокого класса у него есть. Главное двигаться вперед и быть к себе самокритичным.
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