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    Соболев – о 6:1 с «Краснодаром»: «Дома «Спартак» должен играть так со всеми»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу московского клуба над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

    «Впервые проводил официальный матч в свой день рождения, не могу сказать, что это как-то повлияло на мое состояние. Просто у «Спартака» сейчас все получилось.

    Играли в два форварда, поэтому в случае чего надо было бежать на центральных защитников, а Промес накрывал опорника. Так «Спартак» должен дома играть со всеми.

    Второй гол? Я когда бежал, то уже знал, что Промес мне отдаст мяч. Понял, что если буду принимать, то могу запутаться в ногах, поэтому пробил в касание. «Спартак» показал качественную игру, которая всем должна понравиться.

    Конечно, нам не хватает Тедеско на бровке, но у главного тренера есть качественные помощники, которые нам подсказывают», – цитирует Соболева «Матч ТВ».

    • Соболев оформил дубль в день своего 24-летия.
    • «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
    • Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

    Федун: «Краснодар» – очень комфортная для нас команда. Могло быть и 8:2, и 10:3»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2267

      Derzkiy1 21 минуту назад

      С такими нападающими как ты, раз в 10 лет и палка стреляет )

      0
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      Рейтинг: +83452

      zigbert 26 минут назад

      С Днем рождения Александр!!! Оба гола получились классные. Но эйфории не должно быть. Надо спуститься на землю и готовиться к следующим матчам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5379

      житель СПб 36 минут назад

      Ну так кто мешает?! С победой и с днем рождения!

      2
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      Рейтинг: +5192

      playsh 37 минут назад

      Саша,главное,что бы следующая твоя удачная игра не совпала со следующей Днюхой,а намного раньше.Да хоть в очередной игре с Динамо,мы не против.Удачи тебе и нам всем.

      1
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      Рейтинг: +5192

      playsh > playsh 34 минуты назад

      И всё же к обороне очень много вопросов,такая игра к добру не приведёт.

      0
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      Рейтинг: -1238

      литлбой77 > playsh 2 минуты назад

      ДА УЖ!ДИНАМО ТАК ИГРАТЬ НЕ ДАСТ!К ЗАЩИТЕ БОЛЬШИЕ ПРЕТЕНЗИИ,ОСОБЕННО КАК ИГРАЛИ В СЕРЕДИНЕ ПЕРВОГО ТАЙМА!ВТОРОЙ ТАЙМ ПРИЯТНО УДИВИЛ!А ТАК ВСЕХ С КРУПНОЙ ПОБЕДОЙ!

      0
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      Рейтинг: +10946

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      В атаке - ДА !!!

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      Рейтинг: +20297

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Сашок, поздравляю тебя с Днюхой! И по этой причине больше ничего говорить тебе не буду... До следующей такой игры.

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