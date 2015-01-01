Соболев – о 6:1 с «Краснодаром»: «Дома «Спартак» должен играть так со всеми»

С такими нападающими как ты, раз в 10 лет и палка стреляет )
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу московского клуба над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.
«Впервые проводил официальный матч в свой день рождения, не могу сказать, что это как-то повлияло на мое состояние. Просто у «Спартака» сейчас все получилось.
Играли в два форварда, поэтому в случае чего надо было бежать на центральных защитников, а Промес накрывал опорника. Так «Спартак» должен дома играть со всеми.
Второй гол? Я когда бежал, то уже знал, что Промес мне отдаст мяч. Понял, что если буду принимать, то могу запутаться в ногах, поэтому пробил в касание. «Спартак» показал качественную игру, которая всем должна понравиться.
Конечно, нам не хватает Тедеско на бровке, но у главного тренера есть качественные помощники, которые нам подсказывают», – цитирует Соболева «Матч ТВ».
- Соболев оформил дубль в день своего 24-летия.
- «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
- Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.
Федун: «Краснодар» – очень комфортная для нас команда. Могло быть и 8:2, и 10:3»