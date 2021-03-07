Соболев – о 6:1 с «Краснодаром»: «Дома «Спартак» должен играть так со всеми»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу московского клуба над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Впервые проводил официальный матч в свой день рождения, не могу сказать, что это как-то повлияло на мое состояние. Просто у «Спартака» сейчас все получилось.

Играли в два форварда, поэтому в случае чего надо было бежать на центральных защитников, а Промес накрывал опорника. Так «Спартак» должен дома играть со всеми.

Второй гол? Я когда бежал, то уже знал, что Промес мне отдаст мяч. Понял, что если буду принимать, то могу запутаться в ногах, поэтому пробил в касание. «Спартак» показал качественную игру, которая всем должна понравиться.

Конечно, нам не хватает Тедеско на бровке, но у главного тренера есть качественные помощники, которые нам подсказывают», – цитирует Соболева «Матч ТВ».

Соболев оформил дубль в день своего 24-летия.

«Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.

Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

Федун: «Краснодар» – очень комфортная для нас команда. Могло быть и 8:2, и 10:3»