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  • Соболев – о 6:1 с «Краснодаром»: «Дома «Спартак» должен играть так со всеми»

Соболев – о 6:1 с «Краснодаром»: «Дома «Спартак» должен играть так со всеми»

7 марта 2021, 21:52
8

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу московского клуба над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Впервые проводил официальный матч в свой день рождения, не могу сказать, что это как-то повлияло на мое состояние. Просто у «Спартака» сейчас все получилось.

Играли в два форварда, поэтому в случае чего надо было бежать на центральных защитников, а Промес накрывал опорника. Так «Спартак» должен дома играть со всеми.

Второй гол? Я когда бежал, то уже знал, что Промес мне отдаст мяч. Понял, что если буду принимать, то могу запутаться в ногах, поэтому пробил в касание. «Спартак» показал качественную игру, которая всем должна понравиться.

Конечно, нам не хватает Тедеско на бровке, но у главного тренера есть качественные помощники, которые нам подсказывают», – цитирует Соболева «Матч ТВ».

  • Соболев оформил дубль в день своего 24-летия.
  • «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
  • Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

Федун: «Краснодар» – очень комфортная для нас команда. Могло быть и 8:2, и 10:3»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Соболев Александр
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1615143647
Сашок, поздравляю тебя с Днюхой! И по этой причине больше ничего говорить тебе не буду... До следующей такой игры.
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Plyash
1615144164
Саша,главное,что бы следующая твоя удачная игра не совпала со следующей Днюхой,а намного раньше.Да хоть в очередной игре с Динамо,мы не против.Удачи тебе и нам всем.
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житель СПб
1615144206
Ну так кто мешает?! С победой и с днем рождения!
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zigbert
1615144814
С Днем рождения Александр!!! Оба гола получились классные. Но эйфории не должно быть. Надо спуститься на землю и готовиться к следующим матчам.
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Derzkiy1
1615145104
С такими нападающими как ты, раз в 10 лет и палка стреляет )
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paracetamol
1615147016
Ну да, все тебе очко подставлять будут, гы! Посмотрим, что Дырнамо подставит, очко или подножку.
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JTherry
1615147820
второй гол в касание - красавец!)) отлично положил! с Днюхой, Саша))
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