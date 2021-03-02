«Шахтер» может купить Бупендза. Ранее он отказался переходить в «Краснодар»

Нападающий «Хатаяспора» Аарон Бупендза может продолжить карьеру в «Шахтере».

По информации Ajansspor, украинский клуб хочет усилить атаку 24-летним футболистом, на которого также претендует «Фенербахче».

«Хатайспор» готов продать габонца за 10 миллионов евро.