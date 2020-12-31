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    «Шахтер» может купить Бупендза. Ранее он отказался переходить в «Краснодар»

    Нападающий «Хатаяспора» Аарон Бупендза может продолжить карьеру в «Шахтере».

    По информации Ajansspor, украинский клуб хочет усилить атаку 24-летним футболистом, на которого также претендует «Фенербахче».

    «Хатайспор» готов продать габонца за 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ajansspor

    Ajansspor - крупное спортивное СМИ в Турции. Аудитория в твиттере - 142,7 тысячи подписчиков.

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