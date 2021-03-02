«Шахтер» может купить Бупендза. Ранее он отказался переходить в «Краснодар»

Нападающий «Хатаяспора» Аарон Бупендза может продолжить карьеру в «Шахтере».
По информации Ajansspor, украинский клуб хочет усилить атаку 24-летним футболистом, на которого также претендует «Фенербахче».
«Хатайспор» готов продать габонца за 10 миллионов евро.
- Бупендза – лучший бомбардир текущего розыгрыша турецкой Суперлиги.
- Он забил 18 голов в 23 матчах чемпионата.
- В феврале сообщалось, что форвард отказался переходить в «Краснодар», несмотря на предварительную договоренность между клубами.
Источник: Ajansspor
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