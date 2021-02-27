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  • Аленичев: «Шансы «Краснодара» и ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ предпочтительнее, чем у «Спартака»

Аленичев: «Шансы «Краснодара» и ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ предпочтительнее, чем у «Спартака»

27 февраля 2021, 09:55
25

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о перспективах московской команды финишировать в топ-2 РПЛ.

– Что касается результата, то фаворитами в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов мне видятся ЦСКА и «Краснодар». Их шансы предпочительнее, чем у «Спартака».

– Первое место вы заранее отдаете «Зениту»?

– Да. Пусть у питерцев много травмированных, чемпионство они упускать не должны. Задел, пусть и небольшой, есть. И борьба пойдет именно за второе место.

  • «Зенит» лидирует в чемпионате по итогам 19 туров.
  • ЦСКА отстает на четыре очка, «Спартак» – на шесть.
  • «Краснодар» идет на седьмом месте, уступая лидеру 11 баллов.

Источник: «Плеймейкер»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар ЦСКА Зенит Аленичев Дмитрий
Комментарии (25)
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Алехсбургер.
1614409643
"Еще не все дорешено, Еще не все разрешено. Еще не все погасли краски дня. Еще не жаль огня, И Бог хранит меня."(С)Макаревич.
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Боцман59rus
1614411237
Аленичева не отпустило ещё? ...футбол вообще смотрит
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Plyash
1614414673
Вынырнул из-за занавеса,ляпнул как в лужу пёрнул,и вновь исчез.Ау?
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NewLife
1614415157
Киряешь ?
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Nevsky_RU
1614419611
Второе место будет у Питерского Динамо, скриньте! ;)
Ответить
nik55
1614422367
бред несешь алень
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slavа0508
1614424216
ЦСКА да может и в порядке,,,а вот у Краснодара шансов явно не больше чем у Спартака,,,не всё в порядке в королевстве Галицкого,,,,непонятки с молодыми а конфликты внутри коллектива всегда плохо сказываются на результате,,,
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portero
1614428797
Краснодар???? сомнения большиечто сможет поднятся в тройку... этож как надо заиграть, а с чего бы это , Мусаев(Галицкий) не потянет...
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lordmrv
1614430470
Хм, первое место застолбили. Ну посмотрим, цыплят (читай бакланов) по осени считают (ну или по весне). :)
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JTherry
1614432303
цыплят в футболе теперь считают по весне...) в мае увидим, кто на что способен...
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