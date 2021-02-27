Аленичев: «Шансы «Краснодара» и ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ предпочтительнее, чем у «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о перспективах московской команды финишировать в топ-2 РПЛ.
– Что касается результата, то фаворитами в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов мне видятся ЦСКА и «Краснодар». Их шансы предпочительнее, чем у «Спартака».
– Первое место вы заранее отдаете «Зениту»?
– Да. Пусть у питерцев много травмированных, чемпионство они упускать не должны. Задел, пусть и небольшой, есть. И борьба пойдет именно за второе место.
- «Зенит» лидирует в чемпионате по итогам 19 туров.
- ЦСКА отстает на четыре очка, «Спартак» – на шесть.
- «Краснодар» идет на седьмом месте, уступая лидеру 11 баллов.
Источник: «Плеймейкер»