Аленичев: «Шансы «Краснодара» и ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ предпочтительнее, чем у «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о перспективах московской команды финишировать в топ-2 РПЛ.

– Что касается результата, то фаворитами в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов мне видятся ЦСКА и «Краснодар». Их шансы предпочительнее, чем у «Спартака».

– Первое место вы заранее отдаете «Зениту»?

– Да. Пусть у питерцев много травмированных, чемпионство они упускать не должны. Задел, пусть и небольшой, есть. И борьба пойдет именно за второе место.