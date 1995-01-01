Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Аленичев: «Шансы «Краснодара» и ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ предпочтительнее, чем у «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о перспективах московской команды финишировать в топ-2 РПЛ.

    – Что касается результата, то фаворитами в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов мне видятся ЦСКА и «Краснодар». Их шансы предпочительнее, чем у «Спартака».

    – Первое место вы заранее отдаете «Зениту»?

    – Да. Пусть у питерцев много травмированных, чемпионство они упускать не должны. Задел, пусть и небольшой, есть. И борьба пойдет именно за второе место.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате по итогам 19 туров.
    • ЦСКА отстает на четыре очка, «Спартак» – на шесть.
    • «Краснодар» идет на седьмом месте, уступая лидеру 11 баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Плеймейкер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20751

      Боцман59rus 10 минут назад

      Аленичева не отпустило ещё? ...футбол вообще смотрит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Алехсбургер. 36 минут назад

      "Еще не все дорешено,
      Еще не все разрешено.
      Еще не все погасли краски дня.
      Еще не жаль огня,
      И Бог хранит меня."(С)Макаревич.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83169
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru