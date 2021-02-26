Жеребьевка 1/4 финала Кубка России состоится 3 марта

РФС озвучил дату жеребьевки 1/4 финала Кубка России. Она состоится в день последнего матча 1/8 финала между «Уфой» и «Уралом».
«Жеребьeвка четвертьфинала пройдeт 3 марта в 17:50 по Москве. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», – сообщил РФС.
- Уже путевки в четвертьфинал Кубка России получили «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов».
- Встречу «Уфа» – «Урал» перенесли на 3 марта из-за мороза в Уфе.
- Действующий победитель Кубка России «Зенит» уже вылетел.
Источник: телеграм-канал РФС