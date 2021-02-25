Баринов может сыграть с ЦСКА после полугодичной паузы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов имеет шансы принять участие в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Баринов тренируется в общей группе, он уже на сборах чувствовал себя хорошо, его плавно подводили к сезону.
Дмитрий ни на что не жалуется. Думаю, его возвращение можно ждать уже в матче с ЦСКА. Но решать, конечно, будет тренер», – сказал агент футболиста Павел Банатин.
- Баринов не играет с 23 августа из-за разрыва крестообразной связки колена.
- «Локомотив» примет ЦСКА в субботу, 27 февраля, в 19:00 по московскому времени.
Источник: Sport24