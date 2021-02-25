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    Баринов может сыграть с ЦСКА после полугодичной паузы

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов имеет шансы принять участие в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Баринов тренируется в общей группе, он уже на сборах чувствовал себя хорошо, его плавно подводили к сезону.

    Дмитрий ни на что не жалуется. Думаю, его возвращение можно ждать уже в матче с ЦСКА. Но решать, конечно, будет тренер», – сказал агент футболиста Павел Банатин.

    • Баринов не играет с 23 августа из-за разрыва крестообразной связки колена.
    • «Локомотив» примет ЦСКА в субботу, 27 февраля, в 19:00 по московскому времени.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +27427

      zra78 2 часа назад

      Радует что здоров! Но не рано ли и тот ли соперник?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20199

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Наконец-то!

      0
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