Баринов может сыграть с ЦСКА после полугодичной паузы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов имеет шансы принять участие в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Баринов тренируется в общей группе, он уже на сборах чувствовал себя хорошо, его плавно подводили к сезону.

Дмитрий ни на что не жалуется. Думаю, его возвращение можно ждать уже в матче с ЦСКА. Но решать, конечно, будет тренер», – сказал агент футболиста Павел Банатин.