Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Главные новости утра. Акинфеев и Дивеев заболели коронавирусом, ЦСКА вернул Помазуна

    Жиру, Левандовски, Менди и Канселу – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    Гвардиола догнал Моуринью по количеству побед в ЛЧ. Они делят четвертое место в истории

    Фетисов: «Спартак» не берет на себя риски, если Промес не сможет выполнять обязанности по контракту в России»

    Metaratings: Акинфеев и Дивеев заболели коронавирусом

    ЦСКА отозвал Помазуна из аренды в «Урале» в связи с болезнью Акинфеева

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      chinseyfried 2 часа назад

      Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo --- http://srt.vg/seksa

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru