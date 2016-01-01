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    Фетисов: «Спартак» не берет на себя риски, если Промес не сможет выполнять обязанности по контракту в России»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о деталях трансфера в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.

    – Голландские СМИ дают цифры трансфера – 8,5 миллиона евро плюс бонусы – 3 миллиона евро. Это верная информация?

    ⁃ Финансовую информацию не комментируем.

    – «Спартак» не хотел брать на себя риски по возможному уголовному сроку и проблемам с законом у игрока. Что-то изменилось, и «Спартак» взял эти риски на себя?

    – Нет, не изменилось. Клуб не берет на себя риски в том случае, если игрок не сможет выполнять свои обязанности по контракту на территории России.

    – Чья это идея – пригласить 29-летнего футболиста за суммарно 11 миллионов евро? Кто понесет ответственность за провал и чья будет удача, если Квинси даст результат?

    – Это решение трансферного комитета.

    • Промес перешел в «Спартак» из «Аякса».
    • Контракт хавбека с московским клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
    • Голландец взял себе 24-й игровой номер.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10072

      ilichkadr 1 час назад

      Трансферный комитет это вам не хухры- мухры.........есть за кого спрятаться и на кого свалить.

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