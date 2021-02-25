Фетисов: «Спартак» не берет на себя риски, если Промес не сможет выполнять обязанности по контракту в России»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о деталях трансфера в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.

– Голландские СМИ дают цифры трансфера – 8,5 миллиона евро плюс бонусы – 3 миллиона евро. Это верная информация?

⁃ Финансовую информацию не комментируем.

– «Спартак» не хотел брать на себя риски по возможному уголовному сроку и проблемам с законом у игрока. Что-то изменилось, и «Спартак» взял эти риски на себя?

– Нет, не изменилось. Клуб не берет на себя риски в том случае, если игрок не сможет выполнять свои обязанности по контракту на территории России.

– Чья это идея – пригласить 29-летнего футболиста за суммарно 11 миллионов евро? Кто понесет ответственность за провал и чья будет удача, если Квинси даст результат?

– Это решение трансферного комитета.