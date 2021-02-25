Фетисов: «Спартак» не берет на себя риски, если Промес не сможет выполнять обязанности по контракту в России»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о деталях трансфера в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.
– Голландские СМИ дают цифры трансфера – 8,5 миллиона евро плюс бонусы – 3 миллиона евро. Это верная информация?
⁃ Финансовую информацию не комментируем.
– «Спартак» не хотел брать на себя риски по возможному уголовному сроку и проблемам с законом у игрока. Что-то изменилось, и «Спартак» взял эти риски на себя?
– Нет, не изменилось. Клуб не берет на себя риски в том случае, если игрок не сможет выполнять свои обязанности по контракту на территории России.
– Чья это идея – пригласить 29-летнего футболиста за суммарно 11 миллионов евро? Кто понесет ответственность за провал и чья будет удача, если Квинси даст результат?
– Это решение трансферного комитета.
- Промес перешел в «Спартак» из «Аякса».
- Контракт хавбека с московским клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
- Голландец взял себе 24-й игровой номер.