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    Серия А. «Аталанта» победила «Наполи», Миранчук вышел на замену на 84-й минуте

    «Аталанта» обыграла «Наполи» (4:2) в матче 23-го тура Серии А и поднялась на четвертое место в чемпионате.

    На 26-й минуте главный арбитр встречи отправил на трибуны наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Все шесть мячей были забиты во втором тайме.

    Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте, заменив Луиса Муриэля.

    «Наполи» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.

    Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

    Аталанта – Наполи – 4:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сапата, 52; 1:1 – Зелиньски, 58; 2:1 – Госенс, 64; 3:1 – Муриэль, 71; 3:2 – Госенс (автогол), 76; 4:2 – Ромеро, 79.

    Календарь Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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