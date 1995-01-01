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    Гендиректор «Крыльев Советов»: «4,5 миллиона за Соболева? В клуб пришло намного меньше»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал переход форварда Александра Соболева из самарского клуба в «Спартак».

    • Сделка состоялась в январе 2020 года.
    • Сначала москвичи арендовали игрока за 500 тысяч евро.
    • Впоследствии, по данным Transfermarkt, нападающего выкупили за 4,5 миллиона.

    «До меня доносятся комментарии, мол, руководитель клуба дурака валяет, делая вид, что не знает, сколько денег получили за Соболева «Крылья». Это не так, конечно, нам известно, сколько в клуб пришло. Намного меньше приведeнной вами суммы (4,5 млн евро).

    А сколько в реальности за него заплатили, могу судить только по материалам прессы, меня в тот момент в «Крыльях» не было. Сколько заплатил «Спартак», могу только гадать. И это одна из проблем, над которой нам надо работать, чтобы трансферная деятельность клуба была максимально прозрачной и рыночной», – заявил Калакуцкий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26610

      oyabun 13 минут назад

      Есть факты расхищения средств? Подавайте в суд. А бла-бла все умеют.

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