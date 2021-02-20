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  • Гендиректор «Крыльев Советов»: «4,5 миллиона за Соболева? В клуб пришло намного меньше»

Гендиректор «Крыльев Советов»: «4,5 миллиона за Соболева? В клуб пришло намного меньше»

20 февраля 2021, 11:50
9

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал переход форварда Александра Соболева из самарского клуба в «Спартак».

  • Сделка состоялась в январе 2020 года.
  • Сначала москвичи арендовали игрока за 500 тысяч евро.
  • Впоследствии, по данным Transfermarkt, нападающего выкупили за 4,5 миллиона.

«До меня доносятся комментарии, мол, руководитель клуба дурака валяет, делая вид, что не знает, сколько денег получили за Соболева «Крылья». Это не так, конечно, нам известно, сколько в клуб пришло. Намного меньше приведeнной вами суммы (4,5 млн евро).

А сколько в реальности за него заплатили, могу судить только по материалам прессы, меня в тот момент в «Крыльях» не было. Сколько заплатил «Спартак», могу только гадать. И это одна из проблем, над которой нам надо работать, чтобы трансферная деятельность клуба была максимально прозрачной и рыночной», – заявил Калакуцкий.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов Спартак Соболев Александр
Комментарии (9)
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oyabun
1613812720
Есть факты расхищения средств? Подавайте в суд. А бла-бла все умеют.
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portero
1613814322
По поти денюжку поделили, типо агенты и фирмы посредники сушали большую часть??? Ну это запросто и ведь всё по закону наверное провернули.
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paracetamol
1613814558
4,5 миллиона за Соболева? В клуб пришло намного меньше, остальное славно попилили!
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rash1959
1613817213
Какой же ты нах... гендир, если не знаешь где деньги. Ищи у своих подельников. Кажется кинули тебя.
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NewLife
1613817344
Позорный треп, никто ничего не знает, но зачем то 3,14здит.
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mamba9090909
1613818486
Спартак, есть Спартак.)) То не доплатить, как в этом случае, то стребовать в тридорога, как с Уруновым, то последние штаны содрать, как с Тамбовом.))
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Hektor 84
1613819355
Так ты и разберись кто тебя кинул! Спартак деньги перечислил, так теперь это ваше дело кто их разворовал. Лишь бы языком почесать. И самое главное при этом Спартак приплести до кучи. Каждое чучело так и хочет на Спартаке хайпануть!
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Plyash
1613834576
Уже сама должность ген.директора подразумевает мошенническую деятельность,вот в этом и есть весь словоблуд Калакуцкий.
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спартаковский мудак
1614424269
агенты своё взяли , а агент сотрудник КС.
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