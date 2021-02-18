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    Сафонов пропустит еще две недели. Он не сыграет в Загребе

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал сроки восстановления основного вратаря своей команды Матвея Сафонова.

    «Матвею осталось две недели до тренировок в общей группе. Чтобы набрать форму он может сыграть несколько матчей за вторую команду, никакой серьезной травмы нет, это нормальная практика для «Краснодара», – сказал Мусаев.

    Таким образом, Сафонов пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

    • Голкипер в текущем сезоне пропустил 28 голов в 20 играх.
    • Ответный матч «Динамо» и «Краснодара» состоится в Загребе 25 февраля.

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    Источник: Sport24

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