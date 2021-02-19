Сафонов пропустит еще две недели. Он не сыграет в Загребе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал сроки восстановления основного вратаря своей команды Матвея Сафонова.

«Матвею осталось две недели до тренировок в общей группе. Чтобы набрать форму он может сыграть несколько матчей за вторую команду, никакой серьезной травмы нет, это нормальная практика для «Краснодара», – сказал Мусаев.

Таким образом, Сафонов пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

Голкипер в текущем сезоне пропустил 28 голов в 20 играх.

Ответный матч «Динамо» и «Краснодара» состоится в Загребе 25 февраля.

Мусаев: «Мы не опустим руки и сделаем все возможное, чтобы порадовать болельщиков»