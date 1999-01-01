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    «Барселона» – «ПСЖ»: Месси – лучший бомбардир 1/8 финала в истории Лиги чемпионов

    В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Форвард каталонцев Лионель Месси лидирует за всю историю турнира по голам в 1/8.

    У Месси 27 голов на этой стадии. Ближайший преследователь – Криштиану Роналду (25 голов в 1/8 финала Лиги чемпионов).

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Каталонии.
    • Последний матч между командами завершился победой «Барселоны» со счетом 6:1 (2017 год).
    • В отличие от «ПСЖ», «Барселона» в своем чемпионате не лидирует.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +736

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Роналду спец по финальным стадиям ЛЧ - полуфинал и финал

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