«Барселона» – «ПСЖ»: Месси – лучший бомбардир 1/8 финала в истории Лиги чемпионов

В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Форвард каталонцев Лионель Месси лидирует за всю историю турнира по голам в 1/8.

У Месси 27 голов на этой стадии. Ближайший преследователь – Криштиану Роналду (25 голов в 1/8 финала Лиги чемпионов).