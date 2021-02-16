«Барселона» – «ПСЖ»: Месси – лучший бомбардир 1/8 финала в истории Лиги чемпионов

В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Форвард каталонцев Лионель Месси лидирует за всю историю турнира по голам в 1/8.
У Месси 27 голов на этой стадии. Ближайший преследователь – Криштиану Роналду (25 голов в 1/8 финала Лиги чемпионов).
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Каталонии.
- Последний матч между командами завершился победой «Барселоны» со счетом 6:1 (2017 год).
- В отличие от «ПСЖ», «Барселона» в своем чемпионате не лидирует.
Источник: твиттер УЕФА