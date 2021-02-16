«Руки прочь от Месси, вор!» Фанаты «Барселоны» – президенту «ПСЖ»

Болельщики «Барселоны» встретили президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, прилетевшего на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фанаты поджидали катарца возле отеля, в котором расположился парижский клуб. Они выкрикивали оскорбления в адрес Аль-Хелайфи.

В частности, собравшиеся назвали его «сукиным сыном». Также прозвучала фраза «руки прочь от Месси, вор!».

По информации L’Equipe, «ПСЖ» придется продать Мбаппе, чтобы подписать Месси.

Зарплата Месси в случае перехода в «ПСЖ» превысит 40 миллионов евро за сезон.