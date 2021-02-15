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    «Руки прочь от Месси, вор!» Фанаты «Барселоны» – президенту «ПСЖ»

    Болельщики «Барселоны» встретили президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, прилетевшего на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фанаты поджидали катарца возле отеля, в котором расположился парижский клуб. Они выкрикивали оскорбления в адрес Аль-Хелайфи.

    В частности, собравшиеся назвали его «сукиным сыном». Также прозвучала фраза «руки прочь от Месси, вор!».

    • По информации L’Equipe, «ПСЖ» придется продать Мбаппе, чтобы подписать Месси.
    • Зарплата Месси в случае перехода в «ПСЖ» превысит 40 миллионов евро за сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер El Golazo de Gol

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7387

      Вомбат 36 минут назад

      Ему надо жалостно сказать на публику: Они меня обижали потому, что я араб. И все будет в шляпе.

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      Рейтинг: +33

      Venom888 36 минут назад

      Пусть переходит, хватит ему уже в Барсе, такой игрок как Месси обязательно должен попробовать себя в другом клубе, тем более не молод уже.

      0
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      Рейтинг: +1011

      кто там 55 минут назад

      жалкие путалонские отступники.
      Что то не припомню что бы Нассер путанам каталонским что то кричал после того матча в ЛЧ который уже вошёл в историю как матч против честного футбола.

      да и сами путаны не раз *воровали* игроков других команд путём настраивания их против их же команд.

      позор путалонии, позор мужеложцам.

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