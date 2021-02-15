«Руки прочь от Месси, вор!» Фанаты «Барселоны» – президенту «ПСЖ»

Ему надо жалостно сказать на публику: Они меня обижали потому, что я араб. И все будет в шляпе.
Болельщики «Барселоны» встретили президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, прилетевшего на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фанаты поджидали катарца возле отеля, в котором расположился парижский клуб. Они выкрикивали оскорбления в адрес Аль-Хелайфи.
В частности, собравшиеся назвали его «сукиным сыном». Также прозвучала фраза «руки прочь от Месси, вор!».
- По информации L’Equipe, «ПСЖ» придется продать Мбаппе, чтобы подписать Месси.
- Зарплата Месси в случае перехода в «ПСЖ» превысит 40 миллионов евро за сезон.
Al-Khelaïfi increpado e insultado a su llegada a Barcelona»Deja a Messi, LADRÓN»#Golazo pic.twitter.com/OJQbom0sEI— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 15, 2021