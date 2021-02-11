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    AS: в «Реале» считают летний трансфер Холанда более вероятным, чем переход Мбаппе

    «Реал» хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна, но не готов тратить любые деньги на нового форварда.

    По информации AS, на сегодняшний день мадридский клуб рассматривает кандидатуры Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) и Килиана Мбаппе («ПСЖ»).

    При этом переход норвежца пока считается более вероятным, поскольку и по цене, и по зарплате он уступает французу.

    И Холанд, и Мбаппе заинтересованы в переходе в «Реал». Оба футболиста готовы летом выслушать предложения от испанского гранда.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2441

      Бухбух 1 час назад

      Реалу как-бы не пришлось распродажу проводить, чтобы свои долги минимизировать. О покупках можно забыть.

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