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    23-летний Рэшфорд проводит 250-й матч за «Манчестер Юнайтед». Только три футболиста достигли этого в 22

    В эти минуты «Манчестер Юнайтед» принимает «Вест Хэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии (0:0, первый тайм).

    С первых минут на поле появился 23-летний нападающий хозяев Маркус Рэшфорд. Для него эта игра стала 250-й за «Манчестер Юнайтед».

    Только трое футболистов «МЮ» достигли этой отметки в более раннем возрасте. Это Норман Уайтсайд (22 года и 192 дня), Джордж Бест (22 года и 199 дней) и Райан Гиггз (22 года и 301 день).

    • Рэшфорд забил 8 голов в 23 матчах текущего сезона АПЛ.
    • Контракт англичанина с «МЮ» рассчитан до лета 2023.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

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    Источник: Opta

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    09.02.2021 22:59
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