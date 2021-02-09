23-летний Рэшфорд проводит 250-й матч за «Манчестер Юнайтед». Только три футболиста достигли этого в 22

В эти минуты «Манчестер Юнайтед» принимает «Вест Хэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии (0:0, первый тайм).

С первых минут на поле появился 23-летний нападающий хозяев Маркус Рэшфорд. Для него эта игра стала 250-й за «Манчестер Юнайтед».

Только трое футболистов «МЮ» достигли этой отметки в более раннем возрасте. Это Норман Уайтсайд (22 года и 192 дня), Джордж Бест (22 года и 199 дней) и Райан Гиггз (22 года и 301 день).